В МОК заявили, что пока не будут вручать российским спортсменам перешедшие им олимпийские медали

Теги допинг МОК Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ сборная России Илья Штокалов ТАСС Гребля

МОК пока не будет вручать российским спортсменам перешедшие им медали Олимпиад.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что на данный момент не планируют вручать награды, которые должны перейти россиянам после пересмотра результатов соревнований.

В частности, в 2018 году МОК признал российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером Олимпиады-2016 после дисквалификации Сергея Тарновского из Молдавии, но россиянин так и не получил медаль.

«Перераспределением медалей должен и всегда занимался национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена. Когда Олимпийский комитет России (ОКР) не был отстранен, он не смог вернуть медали МОК после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы.

Поэтому МОК, несмотря на отстранение ОКР, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам», – цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы МОК.

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24 комментария
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Вот даже по мелочи, но всё равно надо подгадить. МОК это уровень прибалтийских вымиратов.
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СДЭКом не судьба послать?
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Да всё давно понятно с МОК.
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Ответ Классный руководитель
они и так всякие плюшки от гос-ва получили, зачем им медали
Конкретно гребец ничего не получил, так как до отстранения молдаванина занял 4 место и не был призером ОИ
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Очень странное решение
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Олимпийские медали надо вручать лет через тридцать, когда выяснятся вообще все обстоятельства.
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Пора МОК и ОКР организовать сходку и решить всё по пацански
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МОК - контора *********
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Спорт вне политики © каждый идиот ))))
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Действительно... Издеваться, так уж по полной программе!
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Ответ pan_admiral
Вот даже по мелочи, но всё равно надо подгадить. МОК это уровень прибалтийских вымиратов.
Уроды
+6
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Ответ Romanova
американцам хотя бы шоколадные дали!!!
Точно шоколадные? Запашок вроде был.
+3
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Ответ Классный руководитель
они и так всякие плюшки от гос-ва получили, зачем им медали
Так они же ради медали всю жизнь вкалывают. Биполярочка какая-то...
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МОК-овское ворьё равняется на старшего брата
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Поздравим молдавского атлета с вновь обретенной медалью!
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Если "весь мир" Поддерживает клоуна, странно думать, что они не такие же по сути
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Ответ Kareglazaya
Через 30 придётся ещё раз перераспределять, т.к. есть вероятность, что не все участники событий доживут до момента вручения))
Как там говаривал Семён Семёнович :"Может быть меня даже наградят. Посмертно...".
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Око за око. ??? А кто не вернул медали, можно узнать?
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Интересно мок собирается вручать медали, желающим выступать в клоповнике под белой тряпкой.
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Ответ #nikon
Олимпийские медали надо вручать лет через тридцать, когда выяснятся вообще все обстоятельства.
Через 30 придётся ещё раз перераспределять, т.к. есть вероятность, что не все участники событий доживут до момента вручения))
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