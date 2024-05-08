В МОК заявили, что пока не будут вручать российским спортсменам перешедшие им олимпийские медали

МОК пока не будет вручать российским спортсменам перешедшие им медали Олимпиад.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что на данный момент не планируют вручать награды, которые должны перейти россиянам после пересмотра результатов соревнований.

В частности, в 2018 году МОК признал российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером Олимпиады-2016 после дисквалификации Сергея Тарновского из Молдавии, но россиянин так и не получил медаль.

«Перераспределением медалей должен и всегда занимался национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена. Когда Олимпийский комитет России (ОКР) не был отстранен, он не смог вернуть медали МОК после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы.

Поэтому МОК, несмотря на отстранение ОКР, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам», – цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы МОК.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?