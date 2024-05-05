Американский академик об отказе в аккредитации россиянам: «Появилась новая информация о волонтерах? Или дискриминация поднимает уродливую голову?»
Эксперты высказались об отказе российским волонтерам в аккредитации на Игры-2024.
Ранее стало известно, что россияне, подававшие заявку на участие в волонтерской программе Олимпийских игр в Париже, получили отказ.
«В отношении вас была дана неблагоприятная оценка», – информировала соискателей волонтерская программа Парижа-2024 со ссылкой на кодекс внутренней безопасности Франции.
«Здесь всегда возникает дилемма: либо проявить осторожность и исключить даже тех, кто абсолютно невиновен, либо проявить великодушие и рискнуть открыть доступ российским ресурсам», – отметил британский политолог Марк Галеотти.
«Внезапное решение отказать уже утвержденным волонтерам из России и Беларуси не только необычно, но заставляет задуматься о первоначальном процессе проверки. Появилась ли новая информация о волонтерах? Или же дискриминация поднимает свою уродливую голову?» – сказал преподаватель политологии Тихоокеанского университета Орегона Жюль Бойкофф.
Сама публикация здесь - обычная провокация, так как перевод сознательно неправильный. Названный здесь "британским политологом" некто Галеотти в оригинале заметки "an expert on Russian security services".
Им и нужно предъявить.
Фамилия Бойкофф - это офранцузенное русское Бойков. Видимо потомок русских эмигрантов.