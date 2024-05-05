Американский академик об отказе в аккредитации россиянам: «Появилась новая информация о волонтерах? Или дискриминация поднимает уродливую голову?»

Теги МОК Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Эксперты высказались об отказе российским волонтерам в аккредитации на Игры-2024.

Ранее стало известно, что россияне, подававшие заявку на участие в волонтерской программе Олимпийских игр в Париже, получили отказ.

«В отношении вас была дана неблагоприятная оценка», – информировала соискателей волонтерская программа Парижа-2024 со ссылкой на кодекс внутренней безопасности Франции.

«Здесь всегда возникает дилемма: либо проявить осторожность и исключить даже тех, кто абсолютно невиновен, либо проявить великодушие и рискнуть открыть доступ российским ресурсам», – отметил британский политолог Марк Галеотти.

«Внезапное решение отказать уже утвержденным волонтерам из России и Беларуси не только необычно, но заставляет задуматься о первоначальном процессе проверки. Появилась ли новая информация о волонтерах? Или же дискриминация поднимает свою уродливую голову?» – сказал преподаватель политологии Тихоокеанского университета Орегона Жюль Бойкофф.

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23 комментария
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Что значит дискриминация поднимает свою уродливую голову? Она уже идёт в полный рост!
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А вдруг российские волонтеры Париж захватят? Или в Сену подсыпят чего-нибудь? В отказах волонтерам так и написано, что они несут угрозу безопасности соревнований. Во как. Теперь-то можно не переживать за безопасность.
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Уже давно подняла, но наивные продолжают не замечать становление либерального тоталитаризма.
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Ща мужика съедят🤔
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Вы там только демократию и свободу не путайте с тоталитаризмом и олигархией правления корпораций и элит. Франция же как и сша оплоты свободы, даже статую Свободы друг другу дарили и т. д. Не могут они обижать людей по национальной принадлежности и запрещать всё русское, закрывая спектакли, запрещая язык во всех проявлениях, а то что поддерживают неонацистов оружием ну так это другое
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Ответ юрий новичков
Чекнул этого Бойкоффа, он много пишет про олимпизм, но никаким академиком он, кажется, не является. Зато поэт и в футбик гоняет.
Кривой перевод."Аn American academic" - не академик, а преподаватель вуза, профессор.
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Ответ Фут.Боль
А вдруг российские волонтеры Париж захватят? Или в Сену подсыпят чего-нибудь? В отказах волонтерам так и написано, что они несут угрозу безопасности соревнований. Во как. Теперь-то можно не переживать за безопасность.
В Сену они сделают другое...
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Очень влиятельный эксперт, на мнение которого обратят внимание во всем мире (нет)
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Чекнул этого Бойкоффа, он много пишет про олимпизм, но никаким академиком он, кажется, не является. Зато поэт и в футбик гоняет.
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Ответ юрий новичков
Чекнул этого Бойкоффа, он много пишет про олимпизм, но никаким академиком он, кажется, не является. Зато поэт и в футбик гоняет.
Академик (англ. academic) - преподаватель высших учебных заведений, вот и все. Судя по описанию, тот ещё фрик
Сама публикация здесь - обычная провокация, так как перевод сознательно неправильный. Названный здесь "британским политологом" некто Галеотти в оригинале заметки "an expert on Russian security services".
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Ответ Michael1969
Академик (англ. academic) - преподаватель высших учебных заведений, вот и все. Судя по описанию, тот ещё фрик Сама публикация здесь - обычная провокация, так как перевод сознательно неправильный. Названный здесь "британским политологом" некто Галеотти в оригинале заметки "an expert on Russian security services".
Марк Галеотти именно что политолог, довольно известный
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Ответ Lesana
классическое "вырвано из контекста". "... в настоящих условиях сложно избежать перегибов. Ситуация обязывает." Фамилия Бойкофф - это офранцузенное русское Бойков. Видимо потомок русских эмигрантов.
Юра Бойков!
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Ответ Sutekh Hexen
Уже давно подняла, но наивные продолжают не замечать становление либерального тоталитаризма.
Ох уж этот либеральный тоталитаризм. Что делает сволочь! То-то же в России, все куда лучше, можно даже сказать нет войне, остановите войну, не убивайте и прочее запрещенные на западе вещи.
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Ответ Bambuk Bambuk
А когда у нас таджикам запрещают работать в сфере обслуживания - это нормально. Промолчали бы уж, лицемеры
У вас - да. 2-я франция - ещё то дно...
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Ответ Onion
В Сену они сделают другое...
Ну, всё равно же купаться невозможно будет.)
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"Поднимает’? Ну-ну... торчит во весь рост!
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Не хватает" бывшего разведчика" педофила Скотта Риттера.
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Это всё Луи де Револь (государственный секретарь) и Шарль-Жан-Батист Флёрьо, граф де Морвиль (государственный секретарь по иностранным делам).
Им и нужно предъявить.
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Парень, теье с такой фамилией сейчас лучше вообще помолчать)
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классическое "вырвано из контекста". "... в настоящих условиях сложно избежать перегибов. Ситуация обязывает."

Фамилия Бойкофф - это офранцузенное русское Бойков. Видимо потомок русских эмигрантов.
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