Мамиашвили об инаугурации Путина: «Чувствовались мощь и значимость всего, что происходило. Быть частью такого мероприятия – большая честь»

Теги Владимир Путин Михаил Мамиашвили ФСБР Политика Борьба

Мамиашвили назвал огромной честью для себя участие в инаугурации Путина.

Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла сегодня в Кремле.

«Это огромная честь для меня, а также колоссальная ответственность. Все то, что говорил президент в своей короткой речи, относится персонально и ко мне как к гражданину России.

В зале собралось огромное количество достойнейших людей, которые в полной мере разделяют эту ответственность. Конечно, присутствовало и состояние эмоционального возбуждения.

Чувствовались мощь и значимость всего того, что происходило на наших глазах. И быть частью такого мероприятия – большая честь», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Валиева, Плющенко, Большунов, Рылов, Нагорный, сестры Аверины посетили инаугурацию президента России Владимира Путина в Кремле

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