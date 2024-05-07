Татьяна Тарасова: «Стоит ли России и Украине устроить перемирие на время Олимпиады в Париже? Надо всегда на это идти»

Татьяна Тарасова ответила на вопрос о возможном перемирии на время Олимпиады.

«Ну это как получится. Знаю, что, когда идут такие крупные события, как Олимпийские игры, нужно забыть про свои мелкие обиды.

Стоит ли России и Украине устроить перемирие на время в Париже? Надо всегда на это идти.

Но я бы хотела не только этого перемирия и не только на время Олимпиады, а чтобы все мы жили в любви.

Многие посчитают это перемирие лицемерием, не так ли? Но я – не многие», – сказала заслуженный тренер СССР.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?