Татьяна Тарасова: «Стоит ли России и Украине устроить перемирие на время Олимпиады в Париже? Надо всегда на это идти»
Татьяна Тарасова ответила на вопрос о возможном перемирии на время Олимпиады.
«Ну это как получится. Знаю, что, когда идут такие крупные события, как Олимпийские игры, нужно забыть про свои мелкие обиды.
Стоит ли России и Украине устроить перемирие на время Олимпиады в Париже? Надо всегда на это идти.
Но я бы хотела не только этого перемирия и не только на время Олимпиады, а чтобы все мы жили в любви.
Многие посчитают это перемирие лицемерием, не так ли? Но я – не многие», – сказала заслуженный тренер СССР.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?
Сейчас бы военные действия в Москву перенести, я бы посмотрел, какие бы у нее были "мелкие" обиды.
Полный трэш.
А как же экзистенциальная угроза от расширения НАТО, времени подлета, криков про гиляки, памятников бендерам и антирусских боевых крякв из биолабораторий?
Вроде будний день, а ты в дрова. Отпуск на майские взял?
Пора уже перестать звонить человеку, который живёт в параллельной реальности...
от мелких обид