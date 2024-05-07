Татьяна Тарасова: «Стоит ли России и Украине устроить перемирие на время Олимпиады в Париже? Надо всегда на это идти»

Теги Татьяна Тарасова Париж-2024 Политика Фигурное катание

Татьяна Тарасова ответила на вопрос о возможном перемирии на время Олимпиады.

«Ну это как получится. Знаю, что, когда идут такие крупные события, как Олимпийские игры, нужно забыть про свои мелкие обиды.

Стоит ли России и Украине устроить перемирие на время Олимпиады в Париже? Надо всегда на это идти.

Но я бы хотела не только этого перемирия и не только на время Олимпиады, а чтобы все мы жили в любви.

Многие посчитают это перемирие лицемерием, не так ли? Но я – не многие», – сказала заслуженный тренер СССР.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Макрон и Си Цзиньпин призывают к олимпийскому перемирию. Что это за традиция?

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36 комментариев
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Несколько сотен тысяч людей завалили с обеих сторон,до основания разрушены города и села-мелкие обиды......мда....
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Теперь я знаю, что такое мелкие обиды.
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Тетка думает, что там в бридж играют и им стоит договориться на перекур?
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Она вообще в курсе, что происходит?
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"Мелкие обиды" прокромсали в землю 100+ тыс человек с двух сторон
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Да ты же только недавно говорила, что поддерживаешь любые начинания президента, а тут такое.
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Ответ riverman1980
Согласен, Зеленский даже закон принял запрещающий переговоры с РФ.
Не с РФ, а с Путиным
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Нет. Никаких перемирий! Были уже минские соглашения….. хватит
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Сука какая
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Ответ dimitrii36
кто её спрашивает насчёт перемирия, кто???
Корреспондент Sport24 Владислав Шапиро спросил ее об этом
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Ответ Бамбалео
Не с РФ, а с Путиным
Ну тогда другое дело, украинцы могут подождать еще 6 лет.
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"Мелкие обиды"
Сейчас бы военные действия в Москву перенести, я бы посмотрел, какие бы у нее были "мелкие" обиды.
Полный трэш.
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"мелкие обиды" - это очередной эвфемизм войны, типа СВО?
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Ответ Бамбалео
Не с РФ, а с Путиным
пусть тогда Зеля ведет переговоры с Тарасовой
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Кто её покусал? 😂
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Что может быть крупнее СВО, да уж.
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Что за бред...
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Мелкие обиды?
А как же экзистенциальная угроза от расширения НАТО, времени подлета, криков про гиляки, памятников бендерам и антирусских боевых крякв из биолабораторий?
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Ответ Вертухай98
Комментарий удален модератором
Закусывать надо. Вне какого закона? Почему она вообще «моя»?
Вроде будний день, а ты в дрова. Отпуск на майские взял?
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О каких мелких обидах она говорит? Вообще-то СВО начата, чтобы прекратить убийства мирных жителей ДНР, ЛНР и других регионов.
Пора уже перестать звонить человеку, который живёт в параллельной реальности...
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пирамидону ей
от мелких обид
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Комментарий удален пользователем
Ответ Вечно в бане
Запрещающий переговоры с РФ? Именно с РФ? Дядь, у меня к тебе один вопрос: ты больше одного источника информации из принципа не используешь, или намеренно врешь?
Комментарий удален модератором
Ответ deligy
"Мелкие обиды" прокромсали в землю 100+ тыс человек с двух сторон
На эту неделю - примерно по полмиллиона с каждой стороны. Это официальные данные, которые не озвучат по тв
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