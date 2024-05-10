Михаил Мамиашвили: «Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпиаде. Но есть масса вопросов, ограничений»

Теги вольная борьба греко-римская борьба сборная России по борьбе Михаил Мамиашвили сборная России жен Борьба

Мамиашвили высказался о квалификационном турнире по спортивной борьбе в Стамбуле.

Отборочный турнир на Олимпиаду проходит с 9 по 12 мая. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.

«В женской борьбе у россиянок пять олимпийских лицензий из шести возможных. Одна спортсменка еще имеет возможность получить лицензию.

Потенциально мы должны брать все лицензии для участия в Олимпийских играх в Париже. Особенно в греко-римской борьбе. Все было по силам. Но есть масса вопросов.

Начиная от ограничений, который навязывает олимпийский комитет. Непонятно, откуда исходят протоколы, по которым не допускают того или иного спортсмена. Но буквально пара недель и будет ясно, что нам делать дальше», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. 

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