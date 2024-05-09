Российский борец Садык Лалаев завоевал олимпийскую лицензию на квалификационном турнире в Стамбуле

Российский борец греко‑римского стиля Лалаев завоевал лицензию на Олимпиаду.

Садык Лалаев выступает в весовой категории до 60 кг. Он является бронзовым призером чемпионата Европы-2024.

На квалификационном турнире в Стамбуле Лалаев одержал победу над представителем Южной Кореи Кин Дахеном и смог получить олимпийскую лицензию.

Квалификационный турнир по спортивной борьбе проходит в Стамбуле с 9 по 12 мая.