Российский борец Садык Лалаев завоевал олимпийскую лицензию на квалификационном турнире в Стамбуле

Теги греко-римская борьба сборная России по борьбе Париж-2024 Садык Лалаев Борьба

Российский борец греко‑римского стиля Лалаев завоевал лицензию на Олимпиаду.

Садык Лалаев выступает в весовой категории до 60 кг. Он является бронзовым призером чемпионата Европы-2024.

На квалификационном турнире в Стамбуле Лалаев одержал победу над представителем Южной Кореи Кин Дахеном и смог получить олимпийскую лицензию. 

Квалификационный турнир по спортивной борьбе проходит в Стамбуле с 9 по 12 мая. 

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