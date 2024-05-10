Хорошавцева завоевала лицензию на Олимпиаду в женской борьбе на квалификационном турнире в Стамбуле

Теги Женская борьба сборная России жен Париж-2024 Ольга Хорошавцева Алина Грушина-Акобия Борьба

Россиянка Ольга Хорошавцева завоевала лицензию на ОИ-2024 в женской борьбе.

Хорошавцева – бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы. 

На квалификационном турнире в Стамбуле спортсменка, выступающая в весовой категории до 57 кг, победила представительницу Украины Алину Акобия. 

Ранее олимпийские лицензии в женской борьбе завоевали ⁠Надежда Соколова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Алина Касабиева (до 62 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг). 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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