Хорошавцева завоевала лицензию на Олимпиаду в женской борьбе на квалификационном турнире в Стамбуле

Россиянка Ольга Хорошавцева завоевала лицензию на ОИ-2024 в женской борьбе.

Хорошавцева – бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы.

На квалификационном турнире в Стамбуле спортсменка, выступающая в весовой категории до 57 кг, победила представительницу Украины Алину Акобия.

Ранее олимпийские лицензии в женской борьбе завоевали ⁠Надежда Соколова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Алина Касабиева (до 62 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.