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    Алексей Вербов: «Странно, мой друг Жиба, слышать от тебя эти слова»

    Теги сборная России сборная Бразилии Алексей Вербов допинг Жиба Лондон-2012

    Российский волейболист Алексей Вербов в коментариях в инстаграме обратился к бывшему игроку сборной Бразилии Жибе в связи с его словами о допинге у россиян в Лондоне-2012.

    «Вы выиграли в Рио, потому что были сильнее всех. Россия по этой же причине победила в Лондоне. Игроки верили до последнего, Тетюхин верил до конца.

    А вы начали праздновать победу слишком рано, вы знаете, что так было. Ты хочешь сказать, что Тетюхин победил, потому что принимал допинг. Или Волков с его коленом. Странно, мой друг, слышать это от тебя», – написал Вербов.

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