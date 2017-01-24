Российский волейболист Алексей Вербов в коментариях в инстаграме обратился к бывшему игроку сборной Бразилии Жибе в связи с его словами о допинге у россиян в Лондоне-2012.

«Вы выиграли в Рио, потому что были сильнее всех. Россия по этой же причине победила в Лондоне. Игроки верили до последнего, Тетюхин верил до конца.

А вы начали праздновать победу слишком рано, вы знаете, что так было. Ты хочешь сказать, что Тетюхин победил, потому что принимал допинг. Или Волков с его коленом. Странно, мой друг, слышать это от тебя», – написал Вербов.