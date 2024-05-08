Во Владивостоке пройдут международные студенческие игры с участием команд из Китая, КНДР и Беларуси

Теги плавание пляжный волейбол Баскетбол 3х3 Олег Кожемяко Водные виды

В Приморье пройдут студенческие соревнования с командами Китая, КНДР и Беларуси.

Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, с 21 по 26 июля Владивосток примет первые летние международные студенческие игры. В программу войдут 12 видов спорта, в том числе бокс, бадминтон, баскетбол 3х3, пляжный волейбол, плавание, дуатлон, индор-гребля, игры ГТО.

«Планируется, что от Приморья в играх примет участие команда Дальневосточного федерального университета. Также свои студенческие сборные выставят Республика Беларусь и КНДР. От Китая рассматривается участие трех команд из провинций Цзилинь, Хэйлунцзян и Ляонин. Всего ожидается 500 участников – студентов 18-24 лет», – заявил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

Игры пройдут на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Инициатором проведения стал губернатор региона Олег Кожемяко в честь присвоения Владивостоку статуса Молодежной столицы России.

 

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