Доигровщик казанского «Зенита» Деру: «Русский – очень интересный язык. Большая история, много слов, которые имеют разные значения»

Теги сборная Бельгии Зенит-Казань Сэм Деру Волейбол

Бельгийский волейболист Сэм Деру рассказал, что учит русский язык.

С 2019-го по 2021 год Деру выступал за московское «Динамо», а с сезона-2022/23 играет за «Зенит-Казань».

– Как вам удалось настолько хорошо выучить русский язык, что мы сейчас с вами на нем свободно общаемся?

– Я уже четыре года живу в России. Хотел разговаривать с ребятами. Когда был в Москве, начинал учить.

В Казани пробовал каждый день по чуть-чуть. Но это еще не отличный уровень. Понимаю, могу сказать пару слов. Не супер, но лучше, чем ничего.

– Как учили? С помощью учебников или в личном общении?

– Да, общение, плюс пользовался Duolingo. Еще у меня были индивидуальные уроки. Занимался два раза в неделю. Стоило это 1500-2000 рублей.

Русский – очень интересный язык! Большая история, много слов, которые имеют разные значения. Это непросто, но мне очень интересно, – сказал волейболист.

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