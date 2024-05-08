Дмитрий Волков станет игроком катарского клуба «Аль-Райан»

Теги сборная России по волейболу трансферы Зенит-Казань Аль-Райан Дмитрий Волков Волейбол

Российский волейболист Дмитрий Волков станет игроком катарского «Аль-Райана».

Спортсмен подписал краткосрочное соглашение. Как сообщила пресс-служба казанского «Зенита», Волков выступит за «Аль-Райан» на турнире HH Amir Cup, который проходит с 4 по 17 мая.

«Желаем нашему доигровщику успешного выступления и продуктивного отпуска!» – говорится в публикации «Зенита».

В сезоне-2023/24 Волков стал победителем чемпионата России. В составе сборной России он также выигрывал чемпионат Европы (2017) и дважды Лигу наций (2018, 2019).

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