Максим Михайлов об Играх дружбы: «Заменить Олимпиаду невозможно. Но для России важно иметь соревновательный момент»

Теги сборная России по волейболу Максим Михайлов Игры дружбы Волейбол

Волейболист Михайлов высказался о том, могут ли Игры дружбы заменить Олимпиаду.

Максим Михайлов – олимпийский чемпион Лондона-2012. 

«Заменить Олимпиаду, конечно, невозможно, потому что это другой уровень, другие команды.

Но я думаю, что это очень важно для России, для спорта в общем – иметь соревновательный момент. И чтобы команды из разных стран приезжали, боролись и могли соревноваться», – сказал Михайлов. 

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий