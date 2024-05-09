Максим Михайлов об Играх дружбы: «Заменить Олимпиаду невозможно. Но для России важно иметь соревновательный момент»
Волейболист Михайлов высказался о том, могут ли Игры дружбы заменить Олимпиаду.
Максим Михайлов – олимпийский чемпион Лондона-2012.
«Заменить Олимпиаду, конечно, невозможно, потому что это другой уровень, другие команды.
Но я думаю, что это очень важно для России, для спорта в общем – иметь соревновательный момент. И чтобы команды из разных стран приезжали, боролись и могли соревноваться», – сказал Михайлов.