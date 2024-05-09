Максим Михайлов об Играх дружбы: «Заменить Олимпиаду невозможно. Но для России важно иметь соревновательный момент»

Волейболист Михайлов высказался о том, могут ли Игры дружбы заменить Олимпиаду.

Максим Михайлов – олимпийский чемпион Лондона-2012.

«Заменить Олимпиаду, конечно, невозможно, потому что это другой уровень, другие команды.

Но я думаю, что это очень важно для России, для спорта в общем – иметь соревновательный момент. И чтобы команды из разных стран приезжали, боролись и могли соревноваться», – сказал Михайлов.

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?