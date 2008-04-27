Ричард Макларен: «Российская допинговая система включала в себя участников на всех уровнях»

Канадский юрист Ричард Макларен поделился мнением о допинговой проблеме в российском спорте.

«Фильм телеканала ARD произвел фурор, и WADA должно было ответить на это. Наше расследование было сфокусировано на российской легкой атлетике. Независимая комиссия обнаружила, что применение допинга в России контролируется тренерами, должностными лицами, врачами, которые знают, какой период обнаружения у тех или иных препаратов, какие вещества нужно принимать и как уклоняться от тестирования.

Когда я прочитал статью в New York Times с откровениями Григория Родченкова, я сказал: «Это невозможно». Это глубоко укоренившаяся культура обмана, система, специально разработанная для того, чтобы обмануть спортивное сообщество.

Российская допинговая система включала в себя участников на всех уровнях. То, что происходило в России, – это массовое спортивное мошенничество.

В России существует ряд проблем, которые позволяют культуре обмана расти и распространяться. Спорт рассматривается как составляющая политического успеха страны.

Обман и манипуляции есть не только в России, это проблемы всего мира. Коррупция в нашем обществе существует на всех уровнях, поэтому она присутствует и в спорте. Ведь спорт, в конце концов, – микрокосм общества в целом», – сказал Макларен.