VG: РУСАДА вместо Зайцевой и других лидеров наказывало малоизвестных атлетов
Норвежское издание VG опубликовало информацию из доклада Ричарда Макларена и показаний Григория Родченкова о том, каким образом России удавалось манипулировать с допинг-пробами.
По их информации, в антидопинговой лаборатории в Москве всегда хранилась чистая моча всех российских спортсменов, чтобы можно было менять «грязное» содержимое допинг-проб А при вскрытии.
Впервые Россия применила метод вскрывания бутылок с допинг-пробами во время чемпионата мира-2013 по легкой атлетике.
РУСАДА производило манипуляции с аномально высокими показателями крови спортсменов при отправке их в систему ADAMS.
Если полностью исправить показатели не получалось, агентство меняло имена спортсменов и вместо именитых атлетов дисквалифицировало малоизвестных.
Так, в частности, неоднократно происходило с биатлонисткой Ольгой Зайцевой, вместо которой дисквалификацию получали малоизвестные спортсмены.
Так же сообщается, что сотрудники ФСБ останавливали иностранных допинг-офицеров на границе страны, отнимали у них допинг-пробы россиян и меняли их на чистые. Таким образом, иностранные лаборатории не могли обнаружить допинг у россиян.
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