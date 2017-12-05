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    VG: РУСАДА вместо Зайцевой и других лидеров наказывало малоизвестных атлетов

    Теги Ольга Зайцева допинг МОК сборная России сборная России жен WADA РУСАДА Ричард Макларен Григорий Родченков

    Норвежское издание VG опубликовало информацию из доклада Ричарда Макларена и показаний Григория Родченкова о том, каким образом России удавалось манипулировать с допинг-пробами.

    По их информации, в антидопинговой лаборатории в Москве всегда хранилась чистая моча всех российских спортсменов, чтобы можно было менять «грязное» содержимое допинг-проб А при вскрытии.

    Впервые Россия применила метод вскрывания бутылок с допинг-пробами во время чемпионата мира-2013 по легкой атлетике.

    РУСАДА производило манипуляции с аномально высокими показателями крови спортсменов при отправке их в систему ADAMS. 

    Если полностью исправить показатели не получалось, агентство меняло имена спортсменов и вместо именитых атлетов дисквалифицировало малоизвестных. 

    Так, в частности, неоднократно происходило с биатлонисткой Ольгой Зайцевой, вместо которой дисквалификацию получали малоизвестные спортсмены.

    Так же сообщается, что сотрудники ФСБ останавливали иностранных допинг-офицеров на границе страны, отнимали у них допинг-пробы россиян и меняли их на чистые. Таким образом, иностранные лаборатории не могли обнаружить допинг у россиян.

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