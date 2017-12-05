VG: РУСАДА вместо Зайцевой и других лидеров наказывало малоизвестных атлетов

Норвежское издание VG опубликовало информацию из доклада и показаний Григория Родченкова о том, каким образом России удавалось манипулировать с допинг-пробами.

По их информации, в антидопинговой лаборатории в Москве всегда хранилась чистая моча всех российских спортсменов, чтобы можно было менять «грязное» содержимое допинг-проб А при вскрытии.

Впервые Россия применила метод вскрывания бутылок с допинг-пробами во время чемпионата мира-2013 по легкой атлетике.

производило манипуляции с аномально высокими показателями крови спортсменов при отправке их в систему ADAMS.

Если полностью исправить показатели не получалось, агентство меняло имена спортсменов и вместо именитых атлетов дисквалифицировало малоизвестных.

Так, в частности, неоднократно происходило с биатлонисткой , вместо которой дисквалификацию получали малоизвестные спортсмены.

Так же сообщается, что сотрудники ФСБ останавливали иностранных допинг-офицеров на границе страны, отнимали у них допинг-пробы россиян и меняли их на чистые. Таким образом, иностранные лаборатории не могли обнаружить допинг у россиян.

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