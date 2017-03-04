Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков рассказал о встрече с бывшим директором московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым в 2009 году.

«Я и Петухов виделись с Родченковым в 2009 году, еще перед Олимпиадой в Ванкувере. Он проводил собрание, посвященное теме допинга, потому что тогда были проблемы, попадались лыжники, а после того года стало более-менее все чисто.

Тогда Родченков сказал моему тренеру: «У тебя и Крюков грязный бегает, и Петухов, и все остальные, а с этим надо что-то делать». Он сам завозил в Россию допинг и подсаживал российских спортсменов на эти препараты, это его бизнес.

Кто знает, был ли это засланный человек, или он преследовал свои личные амбиции, материальное составляющее. Я с ним виделся только один раз, но те слова у меня до сих пор в голове.

На собрании, которое было сейчас в Лахти, я общался с человеком, который когда-то работал в Швеции, выдавал терапевтические исключения, а сейчас находится в структуре FIS. Он мне сказал: «Никит, после того, как ты начал бегать на Кубке мира, у меня есть все твои пробы, и среди них нет положительных, поэтому спи спокойно».

Мне одно говорит человек, который видит все мои пробы, а другое – Родченков, который в 2009 году говорил, что все «грязные». Меня это сильно подкашивало, я утром вставал, глаза были по «пять копеек», и тогда начинал реально в себе сомневаться – вдруг съел что- то не то. Но как я был против допинга, так сейчас и остаюсь», – рассказал Крюков.