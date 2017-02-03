Лыжи. Чемпионат Норвегии. Клэбо и Фалла одержали победы в коньковых спринтах, Устюгов – 2-й, Матвеева – 4-я
Сегодня на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам прошли коньковые спринты. У женщин победу одержала Майкен Касперсен Фалла, россиянка Наталья Матвеева показала 4-й результат. В мужских состязаниях лучшим стал Йоханнес Клэбо, российский лыжник Сергей Устюгов – 2-й.
Лыжные гонки
Чемпионат Норвегии
Люгна, Норвегия
Спринт, свободный стиль
Женщины
1. Майкен Касперсен Фалла – 3.06,3
2. Хайди Венг – 1,6
3. Катрин Харсем – 1,8
4. Наталья Матвеева (Россия) – 2,0
5. Юлия Белорукова (Россия) – 5,6
6. Марта Кристофферсен – 9,0...
14. Наталья Непряева (Россия)
Мужчины
1. Йоханнес Клэбо – 2.54,6
2. Сергей Устюгов (Россия) – 0,3
3. Эйрик Брансдал – 0,4
4. Ховард Сулос Таугбол – 0,5
5. Синдре Бьорнестад Скар – 1,9
6. Петтер Нортуг – 13,3...
11. Томас Нортуг
12. Пол Гульберг...
15. Эвен Нортуг
16. Антон Гафаров (Россия)...
20. Эндрю Янг (Великобритания)
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