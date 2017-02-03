Сегодня на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам прошли коньковые спринты. У женщин победу одержала Майкен Касперсен Фалла, россиянка Наталья Матвеева показала 4-й результат. В мужских состязаниях лучшим стал Йоханнес Клэбо, российский лыжник Сергей Устюгов – 2-й.

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Люгна, Норвегия

Спринт, свободный стиль

Женщины

1. Майкен Касперсен Фалла – 3.06,3

2. Хайди Венг – 1,6

3. Катрин Харсем – 1,8

4. Наталья Матвеева (Россия) – 2,0

5. Юлия Белорукова (Россия) – 5,6

6. Марта Кристофферсен – 9,0...

14. Наталья Непряева (Россия)

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо – 2.54,6

2. Сергей Устюгов (Россия) – 0,3

3. Эйрик Брансдал – 0,4

4. Ховард Сулос Таугбол – 0,5

5. Синдре Бьорнестад Скар – 1,9

6. Петтер Нортуг – 13,3...

11. Томас Нортуг

12. Пол Гульберг...

15. Эвен Нортуг

16. Антон Гафаров (Россия)...

20. Эндрю Янг (Великобритания)