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    Лыжи. Чемпионат Норвегии. Клэбо и Фалла одержали победы в коньковых спринтах, Устюгов – 2-й, Матвеева – 4-я

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    Сегодня на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам прошли коньковые спринты. У женщин победу одержала Майкен Касперсен Фалла, россиянка Наталья Матвеева показала 4-й результат. В мужских состязаниях лучшим стал Йоханнес Клэбо, российский лыжник Сергей Устюгов – 2-й.

    Лыжные гонки

    Чемпионат Норвегии

    Люгна, Норвегия

    Спринт, свободный стиль

    Женщины

    1. Майкен Касперсен Фалла – 3.06,3
    2. Хайди Венг – 1,6
    3. Катрин Харсем – 1,8
    4. Наталья Матвеева (Россия) – 2,0
    5. Юлия Белорукова (Россия) – 5,6
    6. Марта Кристофферсен – 9,0...
    14. Наталья Непряева (Россия)

    Мужчины

    1. Йоханнес Клэбо – 2.54,6
    2. Сергей Устюгов (Россия) – 0,3
    3. Эйрик Брансдал – 0,4
    4. Ховард Сулос Таугбол – 0,5
    5. Синдре Бьорнестад Скар – 1,9
    6. Петтер Нортуг – 13,3...
    11. Томас Нортуг
    12. Пол Гульберг...
    15. Эвен Нортуг
    16. Антон Гафаров (Россия)...
    20. Эндрю Янг (Великобритания)

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