Евгений Дементьев: «Устюгов сам принимает решения, когда и сколько бегать. Мы понимаем, что у него свои задачи»

Евгений Дементьев оценил решение лыжника Сергея Устюгова продолжить карьеру.

Устюгову 32 года, он олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

– Приходится ли его уговаривать не завершать карьеру?

– Нет, таких проблем не испытываем. Он сам принимает решения, когда и сколько бегать. Для нас хорошо, что он пока держится на таком уровне и принимает такое решение.

– Не дается ли ему слишком много свободы? Он где-то выступает, где-то не выступает.

– Нет. Мы понимаем, что у него свои задачи. Наша основная задача, чтобы молодежь, глядя на него, росла. На самом деле, это большой плюс для команды.

– Как думаете, сколько еще он пробегает? И что будет, когда он уйдет?

– Здесь сложно говорить. Однозначно хотелось, чтобы все у него было без травм и чтобы получал удовольствие. Чем больше он будет получать удовольствие, тем больше нас будет радовать.

– На прошлом чемпионате России он говорил, что задумывается о завершении. Тогда Сергей сказал, что ждет предложение о работе от Федерации лыжных гонок Югры.

– Насколько я помню, не от федерации, а от руководства региона. На самом деле, полностью не посвящен в его планы. Уверен, что если изъявит желание трудоустроиться в Хантах, то однозначно не останется без работы, – сказал олимпийский чемпион и президент Федерации лыжных гонок Югры Дементьев.