Евгений Дементьев: «Устюгов сам принимает решения, когда и сколько бегать. Мы понимаем, что у него свои задачи»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Дементьев чемпионат России Сергей Устюгов Лыжи

Евгений Дементьев оценил решение лыжника Сергея Устюгова продолжить карьеру.

Устюгову 32 года, он олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

– Приходится ли его уговаривать не завершать карьеру?

– Нет, таких проблем не испытываем. Он сам принимает решения, когда и сколько бегать. Для нас хорошо, что он пока держится на таком уровне и принимает такое решение.

– Не дается ли ему слишком много свободы? Он где-то выступает, где-то не выступает.

– Нет. Мы понимаем, что у него свои задачи. Наша основная задача, чтобы молодежь, глядя на него, росла. На самом деле, это большой плюс для команды.

– Как думаете, сколько еще он пробегает? И что будет, когда он уйдет?

– Здесь сложно говорить. Однозначно хотелось, чтобы все у него было без травм и чтобы получал удовольствие. Чем больше он будет получать удовольствие, тем больше нас будет радовать.

– На прошлом чемпионате России он говорил, что задумывается о завершении. Тогда Сергей сказал, что ждет предложение о работе от Федерации лыжных гонок Югры.

– Насколько я помню, не от федерации, а от руководства региона. На самом деле, полностью не посвящен в его планы. Уверен, что если изъявит желание трудоустроиться в Хантах, то однозначно не останется без работы, – сказал олимпийский чемпион и президент Федерации лыжных гонок Югры Дементьев.

 

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