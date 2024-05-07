Губерниев об инаугурации Путина: «Был рад увидеть своих добрых друзей, светящегося Большунова. Будем продолжать развивать спорт в нашей большой стране»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Владимир Путин Дмитрий Губерниев Политика Александр Большунов Лыжи

Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от инаугурации Владимира Путина.

Комментатор присутствовал на церемонии, которая состоялась сегодня в Кремле.

«Я был рад увидеть своих добрых друзей, светящегося Большунова, поговорить с ним, он совсем не ворчун. Друзей губернаторов.

Мы будем продолжать развивать спорт в нашей большой стране!» – сказал Губерниев.

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4 комментария
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Фу какая гадость.
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"Друзей губернаторов."
Вот и проговорился.
Только не совсем понятно: друзей губернаторов или все же друзей-губернаторов?
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Губер против кормчего не пойдёт, исправно языком работает, это не на Позднякова с Вяльбе тявкать.
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