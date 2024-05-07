Губерниев об инаугурации Путина: «Был рад увидеть своих добрых друзей, светящегося Большунова. Будем продолжать развивать спорт в нашей большой стране»
Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от инаугурации Владимира Путина.
Комментатор присутствовал на церемонии, которая состоялась сегодня в Кремле.
«Я был рад увидеть своих добрых друзей, светящегося Большунова, поговорить с ним, он совсем не ворчун. Друзей губернаторов.
Мы будем продолжать развивать спорт в нашей большой стране!» – сказал Губерниев.
Вот и проговорился.
Только не совсем понятно: друзей губернаторов или все же друзей-губернаторов?