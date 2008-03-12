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    Коньки. Чемпионат мира по многоборью. Рест одержал итоговую победу, Педерсен – 2-й, Семериков – 8-й

    Теги результаты чемпионат мира Свен Крамер сборная Норвегии сборная Голландии Сергей Грязцов Барт Свингс Сверре Лунде Педерсен Данила Семериков Сергей Трофимов Марсель Боскер Нильс ван дер Пел сборная Бельгии Патрик Рест Харальдс Силовс

    Голландский конькобежец Патрик Рест одержал победу на чемпионате мира по классическому многоборью в Амстердаме.  

    Конькобежный спорт

    Чемпионат мира по классическому многоборью

    Амстердам, Голландия

    Мужчины

    После 4 видов из 4

    1. Патрик Рест (Голландия) – 154,547
    2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 154,941
    3. Марсель Боскер (Голландия) – 155,953
    4. Свен Крамер (Голландия) – 156,003
    5. Барт Свингс (Бельгия) – 156,266
    6. Нильс ван дер Пел (Швеция) – 156,799...
    8. Данила Семериков (Россия)...
    10. Сергей Трофимов (Россия) – 116,194
    13. Сергей Грязцов (Россия) – 116,884

    10 000 м

    1. Нильс ван дер Пел (Швеция) – 13.40,38
    2. Патрик Рест (Голландия) – 13.44,94
    3. Марсель Боскер (Голландия) – 13.49,49
    4. Барт Свингс (Бельгия) – 13.51,45
    5. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 14.00,60
    6. Свен Крамер (Голландия) – 14.05,70...

    Данила Семериков (Россия) дисквалифицирован. 

    1500 м

    1. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 1.48,33
    2. Патрик Рест (Голландия) – 1.49,87
    3. Харальдс Силовс (Латвия) – 1.49,97
    4. Барт Свингс (Бельгия) – 1.50,33
    5. Свен Крамер (Голландия) – 1.50,62...
    9. Сергей Трофимов (Россия) – 1.51,82...
    12. Сергей Грязцов (Россия) – 1.53,02

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