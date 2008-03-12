Коньки. Чемпионат мира по многоборью. Рест одержал итоговую победу, Педерсен – 2-й, Семериков – 8-й

Голландский конькобежец Патрик Рест одержал победу на чемпионате мира по классическому многоборью в Амстердаме.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира по классическому многоборью
Амстердам, Голландия
Мужчины
После 4 видов из 4
1. Патрик Рест (Голландия) – 154,547
2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 154,941
3. Марсель Боскер (Голландия) – 155,953
4. Свен Крамер (Голландия) – 156,003
5. Барт Свингс (Бельгия) – 156,266
6. Нильс ван дер Пел (Швеция) – 156,799...
8. Данила Семериков (Россия)...
10. Сергей Трофимов (Россия) – 116,194
13. Сергей Грязцов (Россия) – 116,884
10 000 м
1. Нильс ван дер Пел (Швеция) – 13.40,38
2. Патрик Рест (Голландия) – 13.44,94
3. Марсель Боскер (Голландия) – 13.49,49
4. Барт Свингс (Бельгия) – 13.51,45
5. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 14.00,60
6. Свен Крамер (Голландия) – 14.05,70...
Данила Семериков (Россия) дисквалифицирован.
1500 м
1. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 1.48,33
2. Патрик Рест (Голландия) – 1.49,87
3. Харальдс Силовс (Латвия) – 1.49,97
4. Барт Свингс (Бельгия) – 1.50,33
5. Свен Крамер (Голландия) – 1.50,62...
9. Сергей Трофимов (Россия) – 1.51,82...
12. Сергей Грязцов (Россия) – 1.53,02