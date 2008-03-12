Коньки. Чемпионат мира по многоборью. Рест одержал итоговую победу, Педерсен – 2-й, Семериков – 8-й

Голландский конькобежец Патрик Рест одержал победу на чемпионате мира по классическому многоборью в Амстердаме.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира по классическому многоборью

Амстердам, Голландия

Мужчины

После 4 видов из 4

1. Патрик Рест (Голландия) – 154,547

2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 154,941

3. Марсель Боскер (Голландия) – 155,953

4. Свен Крамер (Голландия) – 156,003

5. Барт Свингс (Бельгия) – 156,266

6. Нильс ван дер Пел (Швеция) – 156,799...

8. Данила Семериков (Россия)...

10. Сергей Трофимов (Россия) – 116,194

13. Сергей Грязцов (Россия) – 116,884

10 000 м

1. Нильс ван дер Пел (Швеция) – 13.40,38

2. Патрик Рест (Голландия) – 13.44,94

3. Марсель Боскер (Голландия) – 13.49,49

4. Барт Свингс (Бельгия) – 13.51,45

5. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 14.00,60

6. Свен Крамер (Голландия) – 14.05,70...



Данила Семериков (Россия) дисквалифицирован.

1500 м

1. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 1.48,33

2. Патрик Рест (Голландия) – 1.49,87

3. Харальдс Силовс (Латвия) – 1.49,97

4. Барт Свингс (Бельгия) – 1.50,33

5. Свен Крамер (Голландия) – 1.50,62...

9. Сергей Трофимов (Россия) – 1.51,82...

12. Сергей Грязцов (Россия) – 1.53,02