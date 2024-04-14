Депутат Журова о росте цен на продукты: «В последние время не было такого, чтобы мне кто-то из семьи жаловался на цены»

Теги Светлана Журова Государственная дума Коньки/шорт-трек

Депутат Госдумы Журова высказалась о росте цен на продукты.

«Мы заказываем в основном через интернет, так что прямо в магазин я не хожу. Не знаю, выросли сейчас в магазинах наценки или нет. Но если говорить про мою семью, то мы стараемся минимизировать расходы на продукты, приобретая их в интернете.

Я вообще больше не по хозяйству — мне с этим сестра и мама помогают. Особенно в пост у нас в семье много не едят, например мясо. В такие моменты не сильно реагируем на изменение цен. Хлеб тот же не едим. Те продукты, которые дорожают, мы особо не употребляем, поэтому на нас рост не отражается.

В последние время не было такого, чтобы мне кто-то из семьи жаловался на цены. Был период, когда сильно подорожали яйца, но мы их не употребляем в таком количестве, чтобы на нас это сказалось.

Понятно, что от населения есть жалобы, и мы на них обычно реагируем. В основном это история отдельных субъектов: где-то рост цен сильно ощущается, а где-то меньше чувствуется. Коллеги по регионам делают проверки и контрольные закупки, чтобы предотвратить.

Но в последние время лично ко мне люди с таким вопросом не обращались. Раньше было такое и приходилось выезжать проверять борщевой набор.

Я, например, тогда не ощутила серьезность цен. Спокойно можно было найти продукты по приемлемой цене. Хотя в других субъектах жаловались, что стоимость этих товаров неадекватная. Многое зависит от региона», — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. 

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24 комментария
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Поколение спортсменов 00-х и 10-х в Госдуме - это низшая стадия эволюции. Люди вообще ничего не понимают в экономике, политике, некоторые еле-еле связывают 3-4 слова в предложение.
+33
-2
+31
Бессознательный намек наглой чинуши с з/п в 500 тыс. рублей, что надо бы поскромнее питаться, на дорогие продукты не пялиться и не ныть, а поститься.
+13
-1
+12
Кто бы сомневался))
+11
-2
+9
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Поколение спортсменов 00-х и 10-х в Госдуме - это низшая стадия эволюции. Люди вообще ничего не понимают в экономике, политике, некоторые еле-еле связывают 3-4 слова в предложение.
Нет такой необходимости-думать, когда приходит законодательная разнарядка со Старой Площади.
+9
-1
+8
Я даже не знаю как это прокомментировать чтобы не получить бан...
+9
-2
+7
А если нет хлеба, мы просто едим пирожные, не вижу проблемы.
+6
-1
+5
Естественно не заметила. А если зайти в думскую столовую то и вообще можно подумать что оказался снова в советском союзе. Им там депутатам в параллельной вселенной нормально.
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+5
Сейчас прибежит терминатор алёшка, напишет какая Журова, на самом деле, умная женщина, что читал её труды по философии, экономике и юриспруденции, что она во всём права, а chelyad’ не имеет права её критиковать.
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Так не на прожиточный же минимум живёт ;)
+5
-1
+4
О спорт, ты... где?
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Мясо подорожало, но мы его мало едим, яйца подорожали, но мы их мало едим. Какой скромный депутат
+3
-1
+2
Ну с полляма в месяц я бы тоже особо не заметил бы повсеместного роста.....
+2
0
+2
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Поколение спортсменов 00-х и 10-х в Госдуме - это низшая стадия эволюции. Люди вообще ничего не понимают в экономике, политике, некоторые еле-еле связывают 3-4 слова в предложение.
Это не низшая стадия эволюции- это высшая стадия деградации .
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0
+2
Перейди на среднюю зарплату регионов (не вымышленную среднюю, а на настоящую) и тогда увидишь реальное положение дел. Какая же она ##### и #########!
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Им какую-то методичку раздали? Слово в слово про то что много яиц не ест
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Ответ seppblatter@mail.ru
Бессознательный намек наглой чинуши с з/п в 500 тыс. рублей, что надо бы поскромнее питаться, на дорогие продукты не пялиться и не ныть, а поститься.
Ну еще е классно звучит от депутата: я не ощущаю на себе поднятие цен)))))
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Ответ seppblatter@mail.ru
Бессознательный намек наглой чинуши с з/п в 500 тыс. рублей, что надо бы поскромнее питаться, на дорогие продукты не пялиться и не ныть, а поститься.
Мне нравится, что вы думаете, что у неё зп 500тыс. Можете смело минимум на 4 ее заработок умножать, а скорее всего намного больше.
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По ТВ, который многим заменяет мозг, говорят что цены на продукты растут в пределах инфляции, т.е. сейчас где-то на 7% в год. А Журова по своему статусу это филиал ТВ. При этот только яйца подорожали в 23 году на 63%, куриная грудка на 28%, а помидоры почти в 2 раза (официальные данные).
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Читая такие комментарии, начинаю жалеть, что когда-то болели за нее на олимпиаде. Лучше бы вместе Журовой победила какая-нибудь голландка или американка. Она бы хоть не сидела в нашей Госдуме и не глумилась надо народом. Удивительная мерзость.
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Эта новость – слишком уж надуманный способ смешивания спорта и политики
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"у меня все работает".жпг и если продукты не покупать, то нормальные цены.
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Интересно, я тоже пощусь, и как раз на эти продукты очень хорошо ощутил рост цен - овощи (безумно подорожали огурцы и помидоры), крупы (в меньшей степени, но ощутимо), зефир, даже консеры (горох, кукуруза). Интересно как тогда она постится? Хлеб, соль, вода? Но и хлеб тоже подорожал. Как раз постится может может получиться дороже, если меняешь допустим колбасу на овощи.
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Люблю когда наши начальнички обсуждают цены в контексте еды, но давно известно что на продукты питания это самая медленнорастущая ценовая инфляция во всем мире, другое дело например цены на услуги: коммунальные, кредиты, ипотека. ремонт авто (или покупка нового авто) такси и т.д. без которых сейчас очень тяжело представить жизнь среднего домохозяйства, и на которые уходят все больше и больше дохода семьи
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