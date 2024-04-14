Депутат Журова о росте цен на продукты: «В последние время не было такого, чтобы мне кто-то из семьи жаловался на цены»

Депутат Госдумы Журова высказалась о росте цен на продукты.

«Мы заказываем в основном через интернет, так что прямо в магазин я не хожу. Не знаю, выросли сейчас в магазинах наценки или нет. Но если говорить про мою семью, то мы стараемся минимизировать расходы на продукты, приобретая их в интернете.

Я вообще больше не по хозяйству — мне с этим сестра и мама помогают. Особенно в пост у нас в семье много не едят, например мясо. В такие моменты не сильно реагируем на изменение цен. Хлеб тот же не едим. Те продукты, которые дорожают, мы особо не употребляем, поэтому на нас рост не отражается.

В последние время не было такого, чтобы мне кто-то из семьи жаловался на цены. Был период, когда сильно подорожали яйца, но мы их не употребляем в таком количестве, чтобы на нас это сказалось.

Понятно, что от населения есть жалобы, и мы на них обычно реагируем. В основном это история отдельных субъектов: где-то рост цен сильно ощущается, а где-то меньше чувствуется. Коллеги по регионам делают проверки и контрольные закупки, чтобы предотвратить.

Но в последние время лично ко мне люди с таким вопросом не обращались. Раньше было такое и приходилось выезжать проверять борщевой набор.

Я, например, тогда не ощутила серьезность цен. Спокойно можно было найти продукты по приемлемой цене. Хотя в других субъектах жаловались, что стоимость этих товаров неадекватная. Многое зависит от региона», — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.