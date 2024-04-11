Светлана Журова: «МОК все делают для того, чтобы мы всей страной запретили участие спортсменов в Олимпийских играх»

Светлана Журова раскритиковала МОК за санкции против россиян к Олимпиаде-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Там выступят россияне, которые смогут получить нейтральный статус.



«Они (МОК) все делают для того, чтобы мы всей страной запретили участие спортсменов в Олимпийских играх. На Олимпиаде-80 в Москве МОК был нейтральным, к нам приезжали иностранные спортсмены, те же англичане, тот же Себастьян Коу (нынешний глава Всемирной легкоатлетической ассоциации – Sports).

Мы же тоже дали им право это сделать, мы не чинили им никаких препятствий, а сейчас они наблюдают за нами, дадим ли нашим спортсменам такое право. Вот и посмотрим на них. Что они будут делать? У меня нет уверенности, что они не будут нам чинить препятствий.

Если бы они были нейтральными спортсменами из России, то Великобритания их бы точно блокировала. Украина бы тоже блокировала. Вот как это выглядит: приезжайте, но МОК нам выдумал страну, придумал гимн и флаг. Я не знаю, что можно сделать хуже. Выступать за себя – хорошо, но за выдуманную страну? Это сложный вопрос.

Нас не хотят видеть на открытии Игр, мэр Парижа нас вообще не хочет видеть. Как же идти в гости, где тебя не хотят видеть? И наши спортсмены будут один на один с самими собой. И какое давление на них окажут болельщики? Ребятам будет очень тяжело», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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