Светлана Журова: «МОК все делают для того, чтобы мы всей страной запретили участие спортсменов в Олимпийских играх»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Париж-2024 Москва-1980 Анн Идальго Легкая атлетика

Светлана Журова раскритиковала МОК за санкции против россиян к Олимпиаде-2024.

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Там выступят россияне, которые смогут получить нейтральный статус.

«Они (МОК) все делают для того, чтобы мы всей страной запретили участие спортсменов в Олимпийских играх. На Олимпиаде-80 в Москве МОК был нейтральным, к нам приезжали иностранные спортсмены, те же англичане, тот же Себастьян Коу (нынешний глава Всемирной легкоатлетической ассоциации – Sports).

Мы же тоже дали им право это сделать, мы не чинили им никаких препятствий, а сейчас они наблюдают за нами, дадим ли нашим спортсменам такое право. Вот и посмотрим на них. Что они будут делать? У меня нет уверенности, что они не будут нам чинить препятствий.

Если бы они были нейтральными спортсменами из России, то Великобритания их бы точно блокировала. Украина бы тоже блокировала. Вот как это выглядит: приезжайте, но МОК нам выдумал страну, придумал гимн и флаг. Я не знаю, что можно сделать хуже. Выступать за себя – хорошо, но за выдуманную страну? Это сложный вопрос.

Нас не хотят видеть на открытии Игр, мэр Парижа нас вообще не хочет видеть. Как же идти в гости, где тебя не хотят видеть? И наши спортсмены будут один на один с самими собой. И какое давление на них окажут болельщики? Ребятам будет очень тяжело», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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6 комментариев
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Примерно также всей страной мы приняли решение об обнулении кое-кого, повышении пенсии, изменении Конституции, СВО. Ну просто вынудили, просто всей страной приняли решения!
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Предлагаю вообще не смотреть и не показывать эту олимпиаду. Обойдёмся святыми победными повторами!
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В понимании Журовой "всей страной" означает правительством и окриком из Кремля ?
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Но то ж "загнивающий запад" , мир предательства , а это "святая Русь " , хранительница верности и жертвенности, да🙂
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По чесноку депутаты Думы для этого сделали больше ,чем Бах. Мы с депутатами в какой то параллельной реальности живем. У них все хорошо и они за патриотизм, а у нас проблем все больше и больше. Например, Журову, никто в Думу даже и не выбирал (прошла запасной по партийному списку в соседнем регионе) , но она все говорит и говорит от нашего имени. Не нужно так больше говорить, Журова.
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Ответ Олег Кузнецов
По чесноку депутаты Думы для этого сделали больше ,чем Бах. Мы с депутатами в какой то параллельной реальности живем. У них все хорошо и они за патриотизм, а у нас проблем все больше и больше. Например, Журову, никто в Думу даже и не выбирал (прошла запасной по партийному списку в соседнем регионе) , но она все говорит и говорит от нашего имени. Не нужно так больше говорить, Журова.
Ну так чем более особый путь у страны, тем реже на этом пути людям удаётся поесть. Вот такая закономерность
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