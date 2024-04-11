Семен Елистратов: «На первом месте должны быть учеба и воспитание, и только на третьем – спорт. Не бывает ничего хуже невоспитанного и неграмотного чемпиона»

Олимпийский чемпион Семен Елистратов заявил о важности учебы для спортсменов.

Об этом победитель Сочи-2014 в шорт-треке высказался на встрече со школьниками в Государственном музее спорта в Москве.

«Свои первые соревнования я полностью поиграл. Это было в Омске. До сих пор помню, как было обидно. Тогда я для себя решил, что не хочу больше ощущать эту обиду, после этого я практически не проигрывал. При этом важно понимать, что каждое соревнование как определенная контрольная работа, потому что, когда проигрываешь, тоже вырастаешь.

На первом месте, пока вы растете, должны быть учеба и воспитание. И только на третьем месте спорт. Потому что не бывает ничего хуже невоспитанного и неграмотного чемпиона», – сказал Елистратов.