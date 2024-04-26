На конгрессе Международного союза конькобежцев в июне не будут обсуждать допуск российских спортсменов

На конгрессе ISU в июне не будут обсуждать допуск российских спортсменов.

Об этом сообщает журналист Sports Майя Багрянцева.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

«Вопроса о допуске наших в повестке нет. Да, его могут обсуждать «в кулуарах», могут попытаться внести экстренным пунктом – но особой заинтересованности в этом не наблюдается.

Решения по разбану ждать от конгресса и вовсе бессмысленно: его могут принять только на совете ISU (который пройдет сразу после конгресса там же, в Вегасе)», – написала Багрянцева.

Россияне отстранены от соревнований под эгидой с марта 2022 года.