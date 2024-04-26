На конгрессе Международного союза конькобежцев в июне не будут обсуждать допуск российских спортсменов

Теги сборная России сборная России (коньки) ISU сборная России жен (коньки) сборная России (шорт-трек) сборная России жен (шорт-трек) Фигурное катание

На конгрессе ISU в июне не будут обсуждать допуск российских спортсменов.

Об этом сообщает журналист Sports Майя Багрянцева.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

«Вопроса о допуске наших в повестке нет. Да, его могут обсуждать «в кулуарах», могут попытаться внести экстренным пунктом – но особой заинтересованности в этом не наблюдается.

Решения по разбану ждать от конгресса и вовсе бессмысленно: его могут принять только на совете ISU (который пройдет сразу после конгресса там же, в Вегасе)», – написала Багрянцева.

Россияне отстранены от соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года.

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10 комментариев
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Вопрос из 13 сектора: Зачем нашей федерации в таком случае играть по их правилам?
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ну так еще бы. У них наконец-то попёрло в 2х видах из 4х. Они теперь будут обсуждать только как подольше продержать русских "вне игры" и как упаковать перезреложенское, чтобы судьи могли делать свою работу (ставить кому надо что надо) и зрители не засыпали при этом.
А вам то какое дело? Саранские узоры и русский вызов проходят у нас в стране. Если наши лучше всех, то приходите и смотрите, болейте за лучших. Зачем вам запад?!
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Интересная позиция. Такой серьезный вопрос, а даже обсуждать не будут. Могли бы и обсудить, привести доводы, указать причины, обратиться к спортсменам, которых маринуют с 2022 года. Конечно всё понятно и без этого, но хотя бы видимость работы делали..а не ждали тупо приказы от кого надо. Поздравляю болельщиков наших городов и весей, походу у вас опять праздники намечаются.
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Зато по зуму созвонились)
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Ответ АннаФ
интересно, как долго эти грязные игры будут продолжаться?! эта предвзятость к нам. реально ли что нас не допустят ещё 2-3 года, и из за чего? войны идут по всему миру. это не может быть оправданием к недопуску наших спортсменов. это понимают все, но почему это происходит в голове не укладывается.
Ну, можно сколько угодно не понимать как устроен этот мир и сокрушаться. А можно жить в предложенных условиях и учавствовать в соревнованиях…
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а что тут обсуждать?
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Разбан... Слово-то какое интересное! Импортное, но с отечественными нотками. А главное, как точно передаёт происходящее!
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Ответ АннаФ
интересно, как долго эти грязные игры будут продолжаться?! эта предвзятость к нам. реально ли что нас не допустят ещё 2-3 года, и из за чего? войны идут по всему миру. это не может быть оправданием к недопуску наших спортсменов. это понимают все, но почему это происходит в голове не укладывается.
Какие 2-3 года? Минимум 6 лет, а скорее всего и дольше.
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