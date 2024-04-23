Николай Гуляев: «Мониторим все, что происходит в ISU. На каждом заседании в повестке стоит вопрос о возвращении россиян, но ситуация не меняется»

Николай Гуляев поделился ожиданиями от предстоящего конгресса ISU.

Конгресс Международного союза конькобежцев пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

«Мы постоянно мониторим все, что происходит в ISU. На каждом заседании, будь то конференция или совет, всегда в повестке стоит вопрос [о возвращении россиян на турниры], но он почему-то никогда не поднимается, ситуация не меняется.

Надеюсь, наше личное присутствие позволит не просто молча наблюдать за тем, что происходит, а попросить слова и использовать возможность задать вопрос напрямую: «Ребята, когда? И что вы нам по этому поводу скажете?» Надеюсь, получим ответ, а не очередную отписку.

Посмотреть в глаза? Это не работает. Воспитать бы мы их воспитали, если бы они приехали к нам – по-честному, по-спортивному. Но это пока невозможно.

Едем пока посмотреть и не просто быть статистами, а исполнить волю всех наших спортсменов и любителей конькобежного спорта, настаивать на получении ответа», – сказал глава Союза конькобежцев России (СКР).