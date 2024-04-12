Ирина Роднина: «Какое может быть отношение к Олимпиаде, если там нет наших спортсменов? До лампочки»

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что Олимпиада в Париже ей «до лампочки».

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к Играм-2024 в нейтральном статусе. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«МОК сделал все, что предстоящие Игры были максимально странными.

Какое может быть отношение к Олимпиаде, если там нет наших спортсменов? До лампочки», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

2 комментария
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От лампочки Ильича до лампочки Константиновны.
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Последовательность действий наших депутатов:
1. Сами депутаты запрещают поездку на ОИ наших спортсменов.
2. Наших спортсменов на ОИ естественно - НЕТ.
3. Наших спортсменов нет - Олимпиада до лампочки.

Занавес.
Долгие продолжительные аплодисменты.
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