Ирина Роднина: «Какое может быть отношение к Олимпиаде, если там нет наших спортсменов? До лампочки»
Ирина Роднина заявила, что Олимпиада в Париже ей «до лампочки».
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к Играм-2024 в нейтральном статусе. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«МОК сделал все, что предстоящие Игры были максимально странными.
Какое может быть отношение к Олимпиаде, если там нет наших спортсменов? До лампочки», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео
1. Сами депутаты запрещают поездку на ОИ наших спортсменов.
2. Наших спортсменов на ОИ естественно - НЕТ.
3. Наших спортсменов нет - Олимпиада до лампочки.
Занавес.
Долгие продолжительные аплодисменты.