Ирина Роднина заявила, что Олимпиада в Париже ей «до лампочки».

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к Играм-2024 в нейтральном статусе. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«МОК сделал все, что предстоящие Игры были максимально странными.

Какое может быть отношение к Олимпиаде, если там нет наших спортсменов? До лампочки», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео