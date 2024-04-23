Семен Елистратов: «Мечта выступить на Олимпиаде-2026 удерживает меня в спорте. Не важно, получится или нет, я просто делаю все возможное для этого»

Теги Олимпийская сборная России ОКР шорт-трек ФКСР (Союз конькобежцев России) сборная России (шорт-трек) Министерство спорта России Семен Елистратов Олимпиада-2026 Коньки/шорт-трек

Семен Елистратов заявил о желании выступить на Олимпийских играх 2026 года.

Зимние соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 

«Я делаю все возможное и невозможное, чтобы, несмотря на то, что мы сейчас отстранены, показывать результат, оставаться в форме. Вы видите, что я не выгляжу статистом – в призах, выигрываю. У нас хорошая конкуренция.

На данный момент одна из моих главных целей и то, что меня удерживает в спорте, – мечта выступить на Олимпиаде в 2026 году. Не важно, получится или нет, я просто делаю все возможное для этого. И если при совместной работе Олимпийского комитета России (ОКР), министерства спорта и Союза конькобежцев России будет принято решение, что мы едем, нужно пользоваться возможностью и ехать».

Но это решение должно быть совместным. Не совсем правильно, когда мнения расходятся. Пусть каждый додумает, что я сказал, сам. Но если кто-то говорит не едем, кто-то едем – что это такое? Все в одну сторону должны смотреть», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Елистратов.

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