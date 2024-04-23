Елистратов о молодых шорт-трекистах: «У них есть мотивация – обыграть олимпийского чемпиона, и это здорово. Во многом ради этого я остаюсь в спорте»

Елистратов заявил, что продолжает спортивную карьеру ради прогресса молодежи.

«У них есть мотивация – обыграть олимпийского чемпиона, и это здорово, и во многом я ради этого остаюсь в спорте. Конечно, я шучу, но я действительно доволен, они меня даже омолаживают, учат меня новым молодежным словам – «зашквар», например.

Они стараются развиваться, стараются популяризировать шорт-трек, но самое главное – у них есть желание расти. Они смотрят на меня и говорят: «Елистратов, гад, ему 34 года, мы тоже так должны».

Уверен, если мы бы бежали на международных соревнованиях, ребята были бы на пьедестале почета. На чемпионатах Европы и мира, исходя из тех секунд, что мы видели, весь пьедестал почета был бы у России», – сказал олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов.