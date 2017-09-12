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    Российского паралимпийца хотели отстранить за демонстрацию футболки с изображением Путина

    Теги Владимир Путин фото пауэрлифтинг политика паралимпийская сборная России Владимир Балынец

    Глава Федерации пауэрлифтинга Якутии Александр Гренадеров сообщил, что Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) отстранила российского паралимпийца Владимира Балынца за демонстрацию футболки с изображением президента России Владимира Путина.

    Инцидент произошел на чемпионате Европы по классическому жиму лежа, который прошел с 10 по 13 августа в Финляндии.

    «На пьедестале почета Владимир был в своей футболке с изображением Владимира Путина, которая, по словам пауэрлифтера, приносит ему удачу и является его талисманом.

    IPF расценила это как нарушение статьи правил, которая запрещает демонстрацию всех религиозных и политических символик.

    На основании этого дисциплинарный комитет IPF вынес решение об отстранении нашего пауэрлифтера от участия в международных соревнованиях до конца 2017 года», – написал Гренадеров.

    Позднее стало известно, что решение об отстранении Балынца было отменено.

    «У Владимира все нормально, сейчас он в составе сборной России находится на учебно-тренировочных сборах в Алуште и готовится к соревнованиям.

    И его не могут отстранить от участия. Решение принято IPF, которое, как я знаю, уже отменено. А у нас другая федерация, и сейчас он готовится к Кубку России», – цитирует «Р-Спорт» старшего тренера паралимпийской сборной России Дмитрия Красильникова.

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