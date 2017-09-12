Российского паралимпийца хотели отстранить за демонстрацию футболки с изображением Путина

Глава Федерации пауэрлифтинга Якутии Александр Гренадеров сообщил, что Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) отстранила российского паралимпийца Владимира Балынца за демонстрацию футболки с изображением президента России Владимира Путина.

Инцидент произошел на чемпионате Европы по классическому жиму лежа, который прошел с 10 по 13 августа в Финляндии.

«На пьедестале почета Владимир был в своей футболке с изображением Владимира Путина, которая, по словам пауэрлифтера, приносит ему удачу и является его талисманом.

IPF расценила это как нарушение статьи правил, которая запрещает демонстрацию всех религиозных и политических символик.

На основании этого дисциплинарный комитет IPF вынес решение об отстранении нашего пауэрлифтера от участия в международных соревнованиях до конца 2017 года», – написал Гренадеров.

Позднее стало известно, что решение об отстранении Балынца было отменено.

«У Владимира все нормально, сейчас он в составе сборной России находится на учебно-тренировочных сборах в Алуште и готовится к соревнованиям.

И его не могут отстранить от участия. Решение принято IPF, которое, как я знаю, уже отменено. А у нас другая федерация, и сейчас он готовится к Кубку России», – цитирует «Р-Спорт» старшего тренера паралимпийской сборной России Дмитрия Красильникова.