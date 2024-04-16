Песков о перемирии во время Олимпиады-2024: «Официальных шагов никто не делал. Киевский режим использует такие инициативы для попыток перегруппироваться»

Дмитрий Песков высказался насчет перемирия на время Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее к перемирию призывал президент Франции Эммануэль Макрон.

«До сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не делал.

И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие инициативы для попыток перегруппироваться, перевооружиться и так далее. Это, конечно, осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив», – рассказал пресс-секретарь президента России.