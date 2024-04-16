Песков о перемирии во время Олимпиады-2024: «Официальных шагов никто не делал. Киевский режим использует такие инициативы для попыток перегруппироваться»

Теги Париж-2024 Дмитрий Песков Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Дмитрий Песков высказался насчет перемирия на время Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее к перемирию призывал президент Франции Эммануэль Макрон.

«До сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не делал.

И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие инициативы для попыток перегруппироваться, перевооружиться и так далее. Это, конечно, осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив», – рассказал пресс-секретарь президента России.

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12 комментариев
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Ответ R Kukhov
Что про паролимпиаду расскажет?
Пополнение параолимпийцев идёт полным ходом
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+5
Ответ Demon69
Спортс ладно писков пургу несёт,но вы то Не олимпиажа,а Олимпиада)))
ОлимпиаЖа в ПариДе! ))
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Ответ Demon69
Спортс ладно писков пургу несёт,но вы то Не олимпиажа,а Олимпиада)))
А "неделал" вас не смутило? Или несмутило?
+3
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+3
Чисто политическое предложение, любой ответ рф, проигрышный, лучше сделать вид, что не слышали ничего такого
+3
-3
0
Что про паролимпиаду расскажет?
+2
-2
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Как будто вы не используете эту возможность для перегруппировки. Вот только живую силу взять неоткуда будет, второй волны мобилизации вы сами боитесь
+2
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Ответ Personology Center
ОлимпиаЖа в ПариДе! ))
Исправили)))
+1
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Ответ Араик Оганесян
А "неделал" вас не смутило? Или несмутило?
Олимпиажа все затмила))Я даже не Песков написал и писков
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