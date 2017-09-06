Депутат Дегтярев о продлении отстранения паралимпийцев: «Британцы мстят России за ЧМ-2018»

Депутат Михаил Дегтярев, руководитель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) оставить в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Решение является политически мотивированным и унижает достоинство наших паралимпийцев. В первую очередь оно направлено на рейдерский захват квот на Паралимпиаду и их перераспределение между другими странами. К сожалению, волюнтаризм в международной политике переносится на волюнтаризм в спорте.

Единственный возможный сценарий – участие нашей сборной в следующих Олимпийских играх. Хотя, как мы видели перед Рио в прошлом году, у России очень много серьезных конкурентов и недоброжелателей, стремящихся поживиться нашими путевками, и они не гнушаются никакими способами и методами.

На мой взгляд, проигрыш Великобритании в споре за право проведения ЧМ-2018 по футболу и отстранение наших атлетов напрямую связаны. Это такая месть британцев нашей стране и спортсменам.

Переговоры по «дорожной карте» с ПКР ведет частная консалтинговая компания из Туманного Альбиона. Они связаны с Маклареном», – сказал Дегтярев.

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