Олег Матыцин: «Надо добиваться права выступления на Олимпиаде. Враги или соперники нас толкают, чтобы мы сами ушли со спортивной арены»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 дискриминация Борьба

Олег Матыцин призвал российский спорт не разрывать связи с мировыми федерациями.

«Нельзя ни в коем случае закрываться нам сегодня, нельзя разрывать окончательно или даже на время связи с международными федерациями, несмотря на их такую иногда дискриминационную позицию, не всех, а части из них.

Я считаю, что надо продолжать участвовать, надо побеждать, надо добиваться права выступления, в том числе на Олимпиаде», – сказал министр спорта РФ Матыцин.

По его словам, несмотря выступления россиян без флага и гимна, все понимают, откуда эти спортсмены.

«Враги или соперники нас толкают, чтобы мы сами ушли со спортивной арены, это многим выгодно. Мы сильные, поэтому никому не нужны. Это понятно. У нас семь видов спорта завоевали право, лицензию выступления на Олимпиаде, встречался с тренерами, со спортсменами, они должны самостоятельно принять решение», – добавил Матыцин.

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21 комментарий
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Это он Позднякова врагом назвал? Ну, правильно)
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Ответ Aryna Lapko
Это он Позднякова врагом назвал? Ну, правильно)
Винер видимо тоже
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А два года назад не надо было добиваться...
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Между собой разобраться не могут,лишь бы отметиться,что то сказать….гнусные…
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Ответ Железная Леди
А почитайте интервью Смолкина. Он все время подчеркивает ,как хорошо к ним относятся иностранцы из разных стран и в Америке, и в Канаде и в Грузии.
А почему должны плохо относится к еврею и американке?
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Очень будет трудно тем, кто туда поедет
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Ответ Железная Леди
Спортсмены не политики.
Ну что вы ? Уже сейчас есть тема при приветствий, рукопожатий... В спорте идет в ход любое, что может вывести соперника из равновесия. Плюс журналисты... Это началось уже хотя бы с запретом на парад олимпийцев. Вне политики только коммерческие лиги соревнования, при чем преимущественно в США... То же НХЛ или теннис, хотя в теннисе не все просто
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Ответ Железная Леди
А почитайте интервью Смолкина. Он все время подчеркивает ,как хорошо к ним относятся иностранцы из разных стран и в Америке, и в Канаде и в Грузии.
Начнем с того, что не к "ним", а к нему. Каждый отвечает за себя... Он не российский спортсмен, а грузинский. Я опираюсь на факты, которые есть сейчас, уже...
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Ответ Железная Леди
Ну это неоднозначно Диана это вообще тот еще коктейль да и Глеб тоже. все прекрасно знают откуда они.
Конечно знают, из Америки!
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Ответ плюшевая Ракета
Конечно знают, из Америки!
вы может и забыли, но на ОИ22 они были россиянами, хотя и тренировались в Америке.
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Ответ Железная Леди
вы может и забыли, но на ОИ22 они были россиянами, хотя и тренировались в Америке.
Кто это сейчас вспоминает? В парных видах всë время тасуют колоду, главное какой у тебя сейчас паспорт...
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