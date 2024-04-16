Олег Матыцин: «Надо добиваться права выступления на Олимпиаде. Враги или соперники нас толкают, чтобы мы сами ушли со спортивной арены»

Олег Матыцин призвал российский спорт не разрывать связи с мировыми федерациями.

«Нельзя ни в коем случае закрываться нам сегодня, нельзя разрывать окончательно или даже на время связи с международными федерациями, несмотря на их такую иногда дискриминационную позицию, не всех, а части из них.

Я считаю, что надо продолжать участвовать, надо побеждать, надо добиваться права выступления, в том числе на Олимпиаде», – сказал министр спорта РФ Матыцин.

По его словам, несмотря выступления россиян без флага и гимна, все понимают, откуда эти спортсмены.

«Враги или соперники нас толкают, чтобы мы сами ушли со спортивной арены, это многим выгодно. Мы сильные, поэтому никому не нужны. Это понятно. У нас семь видов спорта завоевали право, лицензию выступления на Олимпиаде, встречался с тренерами, со спортсменами, они должны самостоятельно принять решение», – добавил Матыцин.

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