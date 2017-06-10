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    МОК пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Игр-2024 из-за допинга

    Теги допинг МОК IWF Олимпиада-2024

    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) должна разобраться с проблемой допинга, иначе ей будет грозить исключение из программы Олимпийских игр 2024 года.

    «IWF должна заняться проблемой допинга. Мы послали федерации четкий сигнал», – сказал Бах.

    Напомним, что при перепроверке допинг-проб из Пекина-2008 и Лондона-2012 было выявлено 49 положительных проб у тяжелоатлетов, 29 из них лишены медалей.

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