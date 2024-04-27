Бах о возможной демонстрации буквы Z на Олимпиаде: «Немедленно будет открыта дисциплинарная процедура и приняты необходимые меры»

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Бах заявил, что спортсменов могут отстранить от ОИ за демонстрацию символа Z.

Российских спортсменов допускают на Олимпиаду в Париже только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Как сообщает France24, любой спортсмен, продемонстрировавший Z, может быть снят с соревнований.

«Немедленно будет открыта дисциплинарная процедура и приняты необходимые меры или санкции, вплоть до отстранения от Игр», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. 

Согласно объяснению Министерства обороны России буква Z на технике означает «За победу».

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64 комментария
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Zambia
Zimbabwe
+54
-8
+46
ZZ-top
+22
-3
+19
Ответ Defender64
А вот свастику можно показать. Или нацистское приветствие. Всё в соответствии с идеалами МОК современными.
Тебя это скорее всего расстроит, но свастику и нацистское приветствие тоже нельзя.
+18
-5
+13
Проще совсем убрать эту букву из латинского алфавита, а заодно отменить открытие Пифагора о том что земля круглая.
+15
-2
+13
Ответ Maturmalai
Тебя это скорее всего расстроит, но свастику и нацистское приветствие тоже нельзя.
Зато страна-террорист принимает участие на олимпиаде без всяких ограничений.
+16
-4
+12
Ответ Вечно в бане
Zambia Zimbabwe
Zidane
+15
-5
+10
Zelenskyi Vladimir. O!
+17
-7
+10
Ответ Вечно в бане
Zambia Zimbabwe
"Zelenskyy"
+14
-6
+8
Ответ Melnikov1968
В целом символ Z абсолютно идиотский. В КХЛ постоянно срутся из-за латиницы на форме хоккеистов. А здесь стали использовать эту букву регулярно, но толком никто не может об’яснить для чего?
Изначально это просто буква была. Военным надо как-то опознавать друг друга. Они и нанесли на технику и машины "V" и "Z", восточный военный округ и западный соответственно. Но выглядело стильно, всем понравилось, вот и пошло в массы
+10
-3
+7
Ладно.(

New Eland
Imbambve
Ambia
Brail
Kaakhstan
+8
-3
+5
Ответ Григ77
интересно а почему МО выбрало для самовыражения именно буквы латиницы игнорируя кириллицу ? чем же были хуже не имеющие аналогов милые буквы "Ю" и "Я"?
Говорилось, что это было что-то типа названий условных противников на военных учениях, под видом которых собирали на границе силы вторжения и врали, что никакого вторжения не планируется. Z - условный запад, V - условный восток. Потом по факту эти буквы стали популярными в России брендами, их стали склонять на разный манер, типа Za правду или V правде, и уверять, что так и было задумано. Даже целые опусы кто-то продвигал, что это сакральные исконно русские буквы.
+14
-9
+5
Ответ Zeitgeist Zeppelin
"Zelenskyy"
Volodymyr Zelenskyy
+5
0
+5
Ну, тогда давайте запретим мультфильмы. Ведь даже в м/ф от американских студий, с внутренней стороны дверей всегда есть Z
+13
-8
+5
А можно в майке ZZ Top? Или сразу в тюрьму посадят? Аж две Z. 😁
+6
-3
+3
В целом символ Z абсолютно идиотский. В КХЛ постоянно срутся из-за латиницы на форме хоккеистов. А здесь стали использовать эту букву регулярно, но толком никто не может об’яснить для чего?
+5
-2
+3
А почему пиндос.ая буква "Z", а не славянская "З"?)))
+6
-3
+3
Фехтовальщики напряглись
+3
0
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Проще совсем убрать эту букву из латинского алфавита, а заодно отменить открытие Пифагора о том что земля круглая.
Пифагор только предположил, а открытие сделал Аристотель.
+4
-1
+3
Ответ Вечно в бане
Zambia Zimbabwe
А с каких пор страны обозначают одной буквой "Z"
Так что забанят Z какие надо
+8
-5
+3
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Откуда у тебя такая статистика?)
+2
0
+2
Ответ Maturmalai
Говорилось, что это было что-то типа названий условных противников на военных учениях, под видом которых собирали на границе силы вторжения и врали, что никакого вторжения не планируется. Z - условный запад, V - условный восток. Потом по факту эти буквы стали популярными в России брендами, их стали склонять на разный манер, типа Za правду или V правде, и уверять, что так и было задумано. Даже целые опусы кто-то продвигал, что это сакральные исконно русские буквы.
Конечно, кириллица от болгар, а вот латиницей ещё на бересте писали.
+2
0
+2
У старого дурака есть методичка, если Z продемонстрирует спортсмен другой страны, например Сирии, Китая, Кубы или даже США?
+18
-16
+2
Ответ Maturmalai
Пифагор только предположил, а открытие сделал Аристотель.
Тогда уж пойдëм до конца - это всë в теории, а на практике это доказал Магеллан.
+2
0
+2
Ответ Can
так бах своими действиями с этим соглашается)
Не понимаю, каким образом запрет на демонстрацию ты воспринимаешь за согласие, но если тебе так нравится думать, то воля твоя.
+3
-1
+2
Zorro напрягся)
+2
0
+2
Спортсмены из Zимбабве негодуют
+3
-1
+2
Бах сам не понимает, насколько он смешон в своих заявлениях!
+9
-7
+2
Ответ RWMen
Бах сам не понимает, насколько он смешон в своих заявлениях!
Давно известно, что Бах с прибабахом))
+3
-2
+1
А V можно ?
+3
-2
+1
Ответ Вадим Сидоров
А почему пиндос.ая буква "Z", а не славянская "З"?)))
Мы ИМ кажем, а не себе.
+4
-3
+1
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