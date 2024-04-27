Бах о возможной демонстрации буквы Z на Олимпиаде: «Немедленно будет открыта дисциплинарная процедура и приняты необходимые меры»

Бах заявил, что спортсменов могут отстранить от ОИ за демонстрацию символа Z.

Российских спортсменов допускают на Олимпиаду в Париже только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий. Это не касается командных видов спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Как сообщает France24, любой спортсмен, продемонстрировавший Z, может быть снят с соревнований.

«Немедленно будет открыта дисциплинарная процедура и приняты необходимые меры или санкции, вплоть до отстранения от Игр», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Согласно объяснению Министерства обороны России буква Z на технике означает «За победу».