Во Франции у координатора логистики похитили ноутбук с данными по безопасности в олимпийской деревне

Теги происшествия Париж-2024 Легкая атлетика

Во Франции украли еще один ноутбук с данными по организации Олимпийских игр.

Как сообщает радиостанция Europe 1, в понедельник у одного из координаторов по логистике в Лилле похитили ноутбук и служебное удостоверение. Вещи находились в машине специалиста.

Компьютер имел доступ к конфиденциальным данным по Олимпиаде-2024. Они касались планов безопасности в олимпийской деревне, которая разместится в коммуне Вильнев-д’Аск к юго-востоку от Лилля.

Отмечается, что файлы хранились не на самом ноутбуке, а на сервере – доступ к нему с этого устройства был оперативно заблокирован. Сейчас дело рассматривают в полиции.

В феврале сообщалось, что у сотрудника мэрии Парижа похитили ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпиады. Соревнования пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

21 комментарий
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Шо, опять?
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Макрон: Это сделали Петров и Боширов - больше некому.
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Ждем похищения Эйфелевой Башни
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Ответ Melnikov1968
Эта новость была уже пару месяцев назад. Хорош качать эту историю.
А прочитать, что это уже второй ноутбук? Не??))
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Ответ Константин Мееров
в париже будет халифат. запасаемся попкорном
Вы в Париже хоть когда были? А то, что в России треть населения - мусульмане, вас не смущает?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Макрон: Это сделали Петров и Боширов - больше некому.
Щас выяснится что у них как раз был медовый месяц в Париже.
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Ответ Melnikov1968
Эта новость была уже пару месяцев назад. Хорош качать эту историю.
так в новости же написано что пару месяцев назад другой случай с был похожий
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Ответ Капитанский рычаг Лапорты
Ждем похищения Эйфелевой Башни
I prodazhi
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Ответ Бен Ротенберг
Вы в Париже хоть когда были? А то, что в России треть населения - мусульмане, вас не смущает?
Причём уже третий медовый в только в этом году и всё в Париже.
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Ответ Westmoreland
И это ещё ОИ не начались, страшно подумать, что у ещё могут украсть?
Президента
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Ответ Westmoreland
И это ещё ОИ не начались, страшно подумать, что у ещё могут украсть?
медали! спустя сколько-то лет
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Ответ Петрович
На этой олимпиаде именно спорт будет явно не главным, к сожалению...
никакого сожаления, они сами к этому пришли
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Ответ Melnikov1968
Эта новость была уже пару месяцев назад. Хорош качать эту историю.
А всю новость прочитать тяжело? Это уже второй такой случай.
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Это уже какой, третий ноутбук?
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Отменяйте к бесу эту Олимпиаду! Явно же большой бадабум будет.
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Вся албания с нетерпением ждёт олимпиаду)
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в париже будет халифат. запасаемся попкорном
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И это ещё ОИ не начались, страшно подумать, что у ещё могут украсть?
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На этой олимпиаде именно спорт будет явно не главным, к сожалению...
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