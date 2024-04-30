Во Франции у координатора логистики похитили ноутбук с данными по безопасности в олимпийской деревне

Во Франции украли еще один ноутбук с данными по организации Олимпийских игр.

Как сообщает радиостанция Europe 1, в понедельник у одного из координаторов по логистике в Лилле похитили ноутбук и служебное удостоверение. Вещи находились в машине специалиста.

Компьютер имел доступ к конфиденциальным данным по Олимпиаде-2024. Они касались планов безопасности в олимпийской деревне, которая разместится в коммуне Вильнев-д’Аск к юго-востоку от Лилля.

Отмечается, что файлы хранились не на самом ноутбуке, а на сервере – доступ к нему с этого устройства был оперативно заблокирован. Сейчас дело рассматривают в полиции.

В феврале сообщалось, что у сотрудника мэрии Парижа похитили ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпиады. Соревнования пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.