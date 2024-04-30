Александр Лукашенко: «Если уж едешь на Олимпиаду в нейтральном статусе, «набей им морду», покажи им, что ты настоящий белорус»

Теги Александр Лукашенко Париж-2024 Политика контент Единоборства

Александр Лукашенко рассказал, как относится к нейтральному статусу спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам выступить на Играх-2024 в Париже без флага и гимна.

«Конечно, хотелось, чтобы, как это положено, гимн, флаг и прочее. Но я понимаю спортсменов: это их жизнь. Понимая это, я об этом не говорю и не настаиваю ни на одном из вариантов.

Это дело спортсмена. Если он решит участвовать в Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение и злость в спорте немаловажное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, «набей им морду», покажи им, что ты настоящий белорус.

Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем – это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили», – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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33 комментария
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"Мы все равно будем понимать, что ты белорус", неожиданно здравая позиция. Не вражина, и не редиска. А наш человек, которого мы все знаем.
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Лукашенко по собственному опыту бить морды умеет, это его. В 1989 году, будучи районным депутатом, избил простого тракториста и ушел от уголовной ответственности, имея неприкосновенность. Спустя 5 лет от статуса мелкого чиновника-мордоворота добрался до президентского кресла, которое уже четвертый десяток греет его пятую точку.
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" А сейчас вам покажу откуда на Беларусь готовилось нападение,четыре позиции......"
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А как же "мордобой вне политики"?
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Ответ Биомеханоид
"Мы все равно будем понимать, что ты белорус", неожиданно здравая позиция. Не вражина, и не редиска. А наш человек, которого мы все знаем.
Этот дед временами даже адекватнее второго выглядит, но на самом деле друг друга они стоят
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Ответ Гур
Этот дед временами даже адекватнее второго выглядит, но на самом деле друг друга они стоят
Этот дед на стульях всю жизнь сидит. Этакий Янукович но рано очухавшийся
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Это всё звучит красиво, но что будет со спортсменом, если не он "набьёт", а ему "набьют"? А то спорт высших достижений частенько очень непредсказуем. И что потом делать? Оставаться в Париже?))
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Белорусские батутисты слишком буквально восприняли слова батьки и набили соперникам морды на Олимпиаде в Париже.
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Набей морду или копье метни в спину сопернику...
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Так спорт же вне политики, а здесь прямым текстом усатый друг солнцеликого говорит, что победы спортсменов будем использовать в политике
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Ответ Павел Мельников
Лукашенко по собственному опыту бить морды умеет, это его. В 1989 году, будучи районным депутатом, избил простого тракториста и ушел от уголовной ответственности, имея неприкосновенность. Спустя 5 лет от статуса мелкого чиновника-мордоворота добрался до президентского кресла, которое уже четвертый десяток греет его пятую точку.
Откуда у районного депутата неприкосновенность?
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мне вчера кто-то набил морду чисто в нейтральном статусе и не представился по национальности. теперь понимаю что к чему.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Там в Белоруссии ещё была весьма рослая фигуристка. На месте Луны стоит призадуматься.
Будет ЛЕТНЯЯ олимпиада
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Ответ Павел Мельников
Лукашенко по собственному опыту бить морды умеет, это его. В 1989 году, будучи районным депутатом, избил простого тракториста и ушел от уголовной ответственности, имея неприкосновенность. Спустя 5 лет от статуса мелкого чиновника-мордоворота добрался до президентского кресла, которое уже четвертый десяток греет его пятую точку.
до кресла дорос, а методы остались плюс-минус те же, при чём во всём
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Ответ Booligan
Будет ЛЕТНЯЯ олимпиада
спасибо, кэп.
Потом, и довольно скоро - будет и зимняя, если что.
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Морду набить - это обязательное условие поездки теперь )
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Ответ Фут.Боль
Белорусские батутисты слишком буквально восприняли слова батьки и набили соперникам морды на Олимпиаде в Париже.
Там в Белоруссии ещё была весьма рослая фигуристка. На месте Луны стоит призадуматься.
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Ответ Игорь М.
Так спорт же вне политики, а здесь прямым текстом усатый друг солнцеликого говорит, что победы спортсменов будем использовать в политике
А кто сейчас не использует победы в политике? Американские президенты регулярно встречаются с победителями НХЛ и НБА.
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Ответ Kapitan Klos
Тот случай, когда колхозный подход оказывается разумнее пропагандистских танцев с бубнами. Что, так трудно было произнести: "Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, «набей им морду», покажи им, что ты настоящий россиянин." ?
Скажет так завтра условный Песков, нам от этого легче будет?
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Ответ uragan
Набей морду или копье метни в спину сопернику...
Ядро!🤪
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Ответ grek087
Красавчик
А то. Всем ведь нравится, когда депутаты сельских работяг бьют, куда без этого.
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Ответ artem-lstik@mail.ru
до кресла дорос, а методы остались плюс-минус те же, при чём во всём
Поговорка про горбатого тут как нельзя к месту.
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Ответ grek087
Ну правильно. Это же не Украина где верха приняли указ о необслуживании украинцев в консульствах на территории Европы. Ужасное решение.
В Беларуси тоже такой закон приняли, к сожалению. Стрелку метнуть не вышло.
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Ответ Биомеханоид
"Мы все равно будем понимать, что ты белорус", неожиданно здравая позиция. Не вражина, и не редиска. А наш человек, которого мы все знаем.
Ну правильно. Это же не Украина где верха приняли указ о необслуживании украинцев в консульствах на территории Европы. Ужасное решение.
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Ужас, и это несет президент страны! Колхозник..
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значит хапанет так, что мама не горюй😂😂😂
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Молодец батька
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