Александр Лукашенко: «Если уж едешь на Олимпиаду в нейтральном статусе, «набей им морду», покажи им, что ты настоящий белорус»

Александр Лукашенко рассказал, как относится к нейтральному статусу спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам выступить на Играх-2024 в Париже без флага и гимна.

«Конечно, хотелось, чтобы, как это положено, гимн, флаг и прочее. Но я понимаю спортсменов: это их жизнь. Понимая это, я об этом не говорю и не настаиваю ни на одном из вариантов.

Это дело спортсмена. Если он решит участвовать в Олимпиаде, он еще злее будет. Вы же понимаете, настроение и злость в спорте немаловажное имеет значение. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, «набей им морду», покажи им, что ты настоящий белорус.

Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем – это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили», – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.