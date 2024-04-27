Томас Бах: «Уверены, что сможем провести церемонию открытия Олимпиады, которая станет культовой и незабываемой. И все будут в безопасности»
Томас Бах уверен, что Франция обеспечит безопасность на церемонии открытия ОИ.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
«Очень тщательный, профессиональный подход французских властей дает нам уверенность, что мы сможем провести церемонию открытия, которая станет культовой и незабываемой для спортсменов. И все будут в безопасности.
Мы все настроены провести церемонию открытия на берегу Сены. В то же время рассматриваются все возможные варианты развития событий», – сказал глава МОК в интервью AFP.
Также он высказался о критических настроениях во Франции в отношении Олимпийских игр.
«Это связано не только с Олимпиадой. Это часть духа нашего времени – мы живем во времена неопределенности. И есть люди, которые настроены скептически. Некоторые напуганы, некоторые беспокоятся о своем будущем», – отметил Бах.
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