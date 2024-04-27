Томас Бах: «Уверены, что сможем провести церемонию открытия Олимпиады, которая станет культовой и незабываемой. И все будут в безопасности»

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 Легкая атлетика

Томас Бах уверен, что Франция обеспечит безопасность на церемонии открытия ОИ.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Очень тщательный, профессиональный подход французских властей дает нам уверенность, что мы сможем провести церемонию открытия, которая станет культовой и незабываемой для спортсменов. И все будут в безопасности.

Мы все настроены провести церемонию открытия на берегу Сены. В то же время рассматриваются все возможные варианты развития событий», – сказал глава МОК в интервью AFP. 

Также он высказался о критических настроениях во Франции в отношении Олимпийских игр. 

«Это связано не только с Олимпиадой. Это часть духа нашего времени – мы живем во времена неопределенности. И есть люди, которые настроены скептически. Некоторые напуганы, некоторые беспокоятся о своем будущем», – отметил Бах. 

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
После молитвы Лексусу всё ещё штырит Бабаха.
+3
0
+3
Он в какой-то своей Вселенной живёт? Так может он от нашей отстанет???
+1
-1
0
Бах: Уверен, что открытие Олимпиады в Париже станет культовым. Готов присоединиться к президенту Франции Макрону и мэру Парижа и переплыть Сену. И все, возможно, будут в безопасности.
0
0
0
Спортсменам и болельщикам посоветую приобрести трусы с кармашками для ценных вещей.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий