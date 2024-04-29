Во Франции выявили рекордное число случаев завоза лихорадки денге перед Олимпиадой-2024

Теги происшествия Париж-2024 Здоровье Легкая атлетика

Во Франции выявили рекордное число случаев завоза лихорадки денге перед ОИ-2024.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на главу генерального управления по здравоохранению во Франции Грегори Эмери.

С начала 2024 года было зафиксировано 1679 случаев завоза лихорадке денге на территорию европейской части страны. При этом за аналогичный период в 2023-м был выявлен 131 такой случай.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, большинство из них завезены из заморских департаментов Франции – Гваделупы и Мартиники, где наблюдается эпидемия.

Лихорадка денге – вирусное заболевание, переносчиками которого являются комары Aedes. Болезнь характеризуется высокой температурой, мышечными и головным болями, а в тяжелой форме – внутренними кровоизлияниями.

В службе французского здравоохранения отметили, что готовятся к любым возможным угрозам инфекционных заболеваний во время Олимпийских игр. Они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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14 комментариев
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Ответ ЭлектроВеник
И что же, Россию ещё не обвинили?
А ты настаиваешь, что ли?
+17
-6
+11
И что же, Россию ещё не обвинили?
+17
-10
+7
ставка на черное
+3
0
+3
Когда эпидемию чумы ждать?
+2
0
+2
Я об этом написал ещё 5 дней назад.
+2
-2
0
Надо поднапрячь вада, чтоб перепроверили наличие денге в пробах россиян за последние 10 лет
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Бестолковая Франция до старта олимпиады уже сколько раз обделалась
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Полчища Чужих, которые французы запустили на свою территорию, завозят не только лихорадку...
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