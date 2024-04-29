Во Франции выявили рекордное число случаев завоза лихорадки денге перед Олимпиадой-2024

Во Франции выявили рекордное число случаев завоза лихорадки денге перед ОИ-2024.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на главу генерального управления по здравоохранению во Франции Грегори Эмери.

С начала 2024 года было зафиксировано 1679 случаев завоза лихорадке денге на территорию европейской части страны. При этом за аналогичный период в 2023-м был выявлен 131 такой случай.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, большинство из них завезены из заморских департаментов Франции – Гваделупы и Мартиники, где наблюдается эпидемия.

Лихорадка денге – вирусное заболевание, переносчиками которого являются комары Aedes. Болезнь характеризуется высокой температурой, мышечными и головным болями, а в тяжелой форме – внутренними кровоизлияниями.

В службе французского здравоохранения отметили, что готовятся к любым возможным угрозам инфекционных заболеваний во время Олимпийских игр. Они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.