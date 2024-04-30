Дмитрий Васильев: «Команда Томаса Баха – это банда, которая нарушает все законы. Надо снести ее и возродить олимпийское движение»

Теги МОК Олимпийская сборная России Александр Лукашенко Томас Бах Дмитрий Васильев Париж-2024 Биатлон

Дмитрий Васильев призвал «снести банду» Томаса Баха в МОК.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев отреагировал на слова президента Беларуси Александра Лукашенко, который предложил спортсменам из своей страны в случае поездки на Олимпиаду в нейтральном статусе «набить морду» соперникам.

«У меня свое мнение на этот счет: на эту Олимпиаду не стоит ехать вообще. С какой стати мы должны отправляться в Париж в нейтральном статусе? Это унижение наших спортсменов и страны.

Команда Томаса Баха (главы Международного олимпийского комитета – Sports) – это не команда, а банда, которая нарушает все законы. Давно призываю убрать Томаса Баха.

Пора МОК подготовиться к ближайшему конгрессу и объединить все небезразличные страны: Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия. Есть много голосов, которые не согласны с этой политикой и готовы проголосовать за повестку дня, которую предлагает Россия. Надо снести всю банду Баха и возродить олимпийское движение.

А так ребятам на Играх желаю только удачи, чтобы показали свой лучший результат и были осторожными, потому что могут быть провокации», – сказал Васильев.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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7 комментариев
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Про некую банду, нарушающую все законы, всем и в нашей стране хорошо известно. Ну или почти всем
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С той же кстати, что и две предыдущие олимпиады.
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Спортивный чиновник отчитался перед вышестояшими боссами о своей правильной ориентации в текущей ситуации.
Но инаугурацию все равно не пригласили.
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Миром правят банды, у нас своя - тихо добавил Васильев.
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Иди, сноси... Делов-то...
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