Победителям Игр БРИКС выплатят по 358,4 тысячи рублей, серебряным призерам – по 179,2 тысячи, бронзовым – по 107,5

Теги Министерство спорта России ТАСС деньги Игры БРИКС Водные виды

Стал известен размер призовых для медалистов Игр БРИКС 2024 года.

Согласно проекту постановления Минспорта РФ, победителям соревнований планируется выплачивать по 358,4 тысячи рублей. 

За серебряную медаль спортсмены будут получать по 179,2 тысячи рублей, за бронзовую – по 107,5 тысячи.

Тренерам спортсменов за золотую медаль планируют выплачивать по 171,5 тысячи, за серебряную – по 85,5, за бронзовую – по 51,2. 

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня. 

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады

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8 комментариев
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Бронза на одном отдельном соревновании чуть больше 1000 евро. Во многих странах ежемесячный МРОТ выше этой суммы.
+8
-1
+7
3500$ победителю? Очень серьезный турнир
+6
-2
+4
Ответ MikhaL
Бронза на одном отдельном соревновании чуть больше 1000 евро. Во многих странах ежемесячный МРОТ выше этой суммы.
Так не в странах БРИКС же)
+4
0
+4
Ну сперва пусть начнутся и пройдут. А после и говорить про призовые
+3
-1
+2
Слёзы ...
+3
-2
+1
А копеек сколько? Не дописали...
+2
-1
+1
В шахматах больше платят, на заметку участникам
+1
0
+1
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