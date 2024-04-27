Победителям Игр БРИКС выплатят по 358,4 тысячи рублей, серебряным призерам – по 179,2 тысячи, бронзовым – по 107,5

Стал известен размер призовых для медалистов Игр БРИКС 2024 года.

Согласно проекту постановления Минспорта РФ, победителям соревнований планируется выплачивать по 358,4 тысячи рублей.

За серебряную медаль спортсмены будут получать по 179,2 тысячи рублей, за бронзовую – по 107,5 тысячи.

Тренерам спортсменов за золотую медаль планируют выплачивать по 171,5 тысячи, за серебряную – по 85,5, за бронзовую – по 51,2.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня.

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады