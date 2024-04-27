Российскую штангистку Усольцеву дисквалифицировали на 2 года за нарушения антидопинговых правил

IWF дисквалифицировала российскую тяжелоатлетку Усольцеву на два года за допинг.

Дисквалификация продлится до 27 ноября 2025 года. Усольцева была отстранена на основании базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории за нарушения антидопинговых правил, совершенные в ноябре 2013 года.

На Кубке России 2015 года Наталья Усольцева стала серебряным призером, в 2016 году завоевала бронзу. В 2013 году на юниорском чемпионате мира спортсменка стала девятой.

Последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2017 году.