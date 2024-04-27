Российскую штангистку Усольцеву дисквалифицировали на 2 года за нарушения антидопинговых правил

Теги допинг сборная России жен Тяжелая атлетика

IWF дисквалифицировала российскую тяжелоатлетку Усольцеву на два года за допинг.

Дисквалификация продлится до 27 ноября 2025 года. Усольцева была отстранена на основании базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории за нарушения антидопинговых правил, совершенные в ноябре 2013 года.

На Кубке России 2015 года Наталья Усольцева стала серебряным призером, в 2016 году завоевала бронзу. В 2013 году на юниорском чемпионате мира спортсменка стала девятой. 

Последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2017 году.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий