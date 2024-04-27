Депутат Свищев: «Бах так настойчиво запрещает букву Z, хотя что в ней страшного для МОК? Никаких причин, кроме политических, я не вижу»

Теги МОК Томас Бах Дмитрий Свищев Париж-2024 Фехтование

Депутат Дмитрий Свищем удивился словам главы МОК Томаса Баха про букву Z.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Бах предостерег спортсменов от демонстрации символа Z на Играх-2024 в Париже.

«Я удивляюсь высказываниям господина Баха. Он так настойчиво запрещает букву Z, хотя на самом деле что в ней страшного для олимпийского комитета? Это, конечно, удивительно, я даже не представляю, что их так страшит.

При этом он допустил участников другого конфликта – Израиль и Палестину – без каких-либо ограничений, здесь, конечно, удивительно, что так происходит. Объясняют, что Россия – совершенно другое дело. Какое дело? Россия – известная спортивная держава, которая является мощнейшим спортивным драйвером развития международного спорта.

Никаких причин, кроме как политических, я здесь не вижу», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Свищев.

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38 комментариев
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А символ Z в данном случае имеет какое-то отношение к спорту? Почему Свищев считает, что его надо демонстрировать на олимпийских играх?
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А почему у нас буква ИНОСТРАННАЯ??? ВЫ ЧТО, ГДЕ СКРЕПЫ????
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А потом этот же депутатишко вместе с горе-журналистом Анисимовым будут удивляться - почему нас отстраняют, ведь спорт вне политики. Сами подставляют наших спортсменов своими высказываниями. Маразматики.
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и тебя вылечат, Свищев....
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zv ери
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Ответ Антон Bratishchev
Буква З
Видимо поэтому иностранная. А то кириллицей сразу видны очертания, к чему все это приведет
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И вообще буква Z означает здоровье, добавил депутат.
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Нормальная была буква, пока ваши руки до неё не дотянулись.
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Никаких причин, кроме как политических, я здесь не вижу» --- И МОК не видит. Их и нет. По политическим причинам россияне не допущены, ибо российская власть делает из спортвных достижений пропаганду.
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Ответ Anton Kiryushkin
Комментарий удален модератором
Ну изначально она не нацистская, в Индии почти на каждом доме есть.
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Раньше при виде буквы Z у меня формировалась ассоциация с математической функцией, а теперь...Спасибо Василичу за это!
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Это, конечно, удивительно, я даже не представляю, что их так страшит." --- Не надо включать дурочку - на весь мир протрубили, что буква "z" есть символ СВО и её поддержки.
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Ответ Borsiano
А быть вообще против вооруженного конфликта нельзя? По обе стороны обычные люди, причем даже такие же как и ты. Ради чего должны страдать мы и они? Ради делёжки большими дядями сфер влияния и денежных потоков? В чем для тебя лично польза от этого?
А толку от этого? Ну можешь строить из себя всего такого правильного пацифиста и кричать везде, что против. Ничего не изменится. Это уже случилось, это данность и реальность. И в этой реальности я за свою страну.
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Ответ 4sb5fzdm98
Комментарий удален модератором
Увы, не пью, так что совсем мимо)) И в армии, кстати, спокойно отслужил, в отличии от многих трусов моего поколения, которые прятались за мамкину юбку, придумывая всякие болезни.
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Ответ Anton Kiryushkin
Комментарий удален модератором
это ты что с чем пытаешься сравнить?
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17 мгновений весны недавно пересматривал. Там такие же буквы были.
+2
-1
+1
Ответ Borsiano
А символ Z в данном случае имеет какое-то отношение к спорту? Почему Свищев считает, что его надо демонстрировать на олимпийских играх?
Радужный флаг и вставание на колено какое отношение к спорту имеют? Но что-то их никто не запрещает. Можешь взвизгуть про это другое, разрешаю)
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+1
Ответ Вячеслав Лобачев
А почему у нас буква ИНОСТРАННАЯ??? ВЫ ЧТО, ГДЕ СКРЕПЫ????
Буква З
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Ответ Трент Резнор
Ну изначально она не нацистская, в Индии почти на каждом доме есть.
Вот и надо различать, как она используется, в качестве индийского символа благополучия или как фашистская эмблема.
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А может и свастику не запрещать?
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Ответ Антон Тимофеев
В принципе, мы так весь английский язык можем грохнуть)) Буква за буквой))
Комментарий удален модератором
Ответ Антон Тимофеев
Увы, не пью, так что совсем мимо)) И в армии, кстати, спокойно отслужил, в отличии от многих трусов моего поколения, которые прятались за мамкину юбку, придумывая всякие болезни.
Ну в принципе понятно все с тобой. В армию не от большого ума идут, но ты продолжай называть тех, кто не профукал год-два взрослой жизни во имя хз чего «трусами», если полегчает
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Ответ 4sb5fzdm98
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Позитивный
Люди в принципе все против войны, но за Россию и ее ВС. А на спорт ру далеко не все из России, или из России но из зарубежа. И про покупающих сим карты ты бабушке расскажи. Еще скажи, что выборы были нечестными.
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Воронцов
Видимо поэтому иностранная. А то кириллицей сразу видны очертания, к чему все это приведет
Хорош)
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Я до сих пор не могу понять, каким образом эти символы должны благоприятно влиять на нас и наше сознание?
Какая-то хрень на "языке вероятного противника", а хотя мы же со всем миром воюем... А буквы О и В кто-то помнит вообще?
ЛОЗунги ЗатО какие.
Что там за поганые маркетолухи собрались... При такой поддержке и невероятном финансировании.
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Да и война для МОК не страшна
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