Депутат Дмитрий Свищем удивился словам главы МОК Томаса Баха про букву Z.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Бах предостерег спортсменов от демонстрации символа Z на Играх-2024 в Париже.

«Я удивляюсь высказываниям господина Баха. Он так настойчиво запрещает букву Z, хотя на самом деле что в ней страшного для олимпийского комитета? Это, конечно, удивительно, я даже не представляю, что их так страшит.

При этом он допустил участников другого конфликта – Израиль и Палестину – без каких-либо ограничений, здесь, конечно, удивительно, что так происходит. Объясняют, что Россия – совершенно другое дело. Какое дело? Россия – известная спортивная держава, которая является мощнейшим спортивным драйвером развития международного спорта.

Никаких причин, кроме как политических, я здесь не вижу», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Свищев.

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