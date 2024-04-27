«Ситуация между Израилем и Палестиной совершенно не такая, как с Россией». МОК допустит палестинских атлетов к Олимпиаде-2024

МОК допустит палестинских атлетов к Олимпиаде-2024 в Париже.

Причем спортсмены из Палестины поедут на даже в том случае, если не пройдут квалификацию – им выдадут индивидуальные приглашения.

«Мы взяли на себя четкое обязательство, что даже если ни один (палестинский) спортсмен не сможет отобраться... тогда НОК (Национальный олимпийский комитет) Палестины получит выгоду от приглашений, как и другие национальные олимпийские комитеты, которые не имеют квалифицированных спортсменов.

Таких атлетов будет от шести до восьми», – сказал глава Международного олимпийского комитета ( ) .

Объясняя, почему израильские и палестинские спортсмены поедут на Игры без ограничений, в отличие от российских, Бах сказал: «Ситуация между Израилем и Палестиной совершенно иная».

При этом он отметил, что был беспристрастен в своих публичных заявлениях по поводу Украины, нападения ХАМАС на Израиль и «ужасающих последствий» войны в секторе Газа.