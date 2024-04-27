«Ситуация между Израилем и Палестиной совершенно не такая, как с Россией». МОК допустит палестинских атлетов к Олимпиаде-2024

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах сборная Израиля Париж-2024 Олимпийская сборная Палестины Легкая атлетика

МОК допустит палестинских атлетов к Олимпиаде-2024 в Париже.

Причем спортсмены из Палестины поедут на Олимпиаду даже в том случае, если не пройдут квалификацию – им выдадут индивидуальные приглашения.

«Мы взяли на себя четкое обязательство, что даже если ни один (палестинский) спортсмен не сможет отобраться... тогда НОК (Национальный олимпийский комитет) Палестины получит выгоду от приглашений, как и другие национальные олимпийские комитеты, которые не имеют квалифицированных спортсменов.

Таких атлетов будет от шести до восьми», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Объясняя, почему израильские и палестинские спортсмены поедут на Игры без ограничений, в отличие от российских, Бах сказал: «Ситуация между Израилем и Палестиной совершенно иная».

При этом он отметил, что был беспристрастен в своих публичных заявлениях по поводу Украины, нападения ХАМАС на Израиль и «ужасающих последствий» войны в секторе Газа.

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14 комментариев
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То есть в конфликте обе стороны - пострадавшие.
Новое в мировой классификации конфликтов от Баха.
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+14
А в Югославии в 1999 году какая ситуация была?
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-6
+10
А надо будет подписать бумагу, что не поддерживешь действия ХАМАС? И пройти проверку о не причастности организации?
+11
-2
+9
Ответ Андрей Балабаев
А в Югославии в 1999 году какая ситуация была?
иная, вам же сказали
+7
-2
+5
что бл ?
+6
-2
+4
Там добрыми пулями убивают подчеркнул бах
+3
0
+3
По его биполярному расстройству доктора могут диссертации писать
+4
-2
+2
Ответ Potapson
А надо будет подписать бумагу, что не поддерживешь действия ХАМАС? И пройти проверку о не причастности организации?
Среди украинских экспертов по виноватым не нашлось ни одного со знанием арабского, поэтому виноватых нет, - добавил Бах.
+3
-1
+2
Мра#ь фашистская
+1
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это реально еще кого-то удивляет? и самому последнему дураку уже давно понятно, как там делаются дела и есть "правильные конфликты", а есть "не правильные", где-то убивать "официально людей" - можно, причем мирных и это у таких как Бах - норма
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0
Добьют они "международный" спорт. И им самим очевидны двойные стандарты. Не вывозят уже эту словесную эквилибристику. Пример отстранения белорусов разбивает вдребезги любые аргументы МОКа.
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Ответ Андрей Балабаев
А в Югославии в 1999 году какая ситуация была?
Нормальная ситуация. США бомбила Югославию, а бан получили юги.
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