Сегодня состоялся 16-й этап многодневки «Тур де Франс». Гонщики преодолели маршрут с вершинами третьей и четвертой категорий.

Победителем 16-го этапа стал австралийский велогонщик Sunweb Майкл Мэттьюс. Эта победа стала для австралийца второй на этапах «Тур де Франс» 2017 года.

«Тур де Франс»

16-й этап

Ле-Пюи-ан-Веле – Роман-сюр-Изер, Франция

165 км

Профиль/Карта

1. Майкл Мэттюьс (Австралия, Sunweb) – 3.38,15

2. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data) – то же время

3. Джон Дегенкольб (Германия, Trek – Segafredo)

4. Грег Ван Авермат (Голландия, BMC Racing Team)

5. Кристоф Лапорте (Франция, Cofidis, Solutions Crédits)

6. Йенс Кеукелейре (Бельгия, ORICA-Scott)...

12. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)

13. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)

14. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)

15. Микель Ланда (Испания, Sky)

16. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)

17. Дамиано Карузо (Италия, BMC)

18. Фабио Ару (Италия, «Астана»)

19. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...

21. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb)...

29. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 0,51

31. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)...

46. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 1,33

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 68.18,36

2. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,18

3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,23

4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,29

5. Микель Ланда (Испания, Sky) - 1,17

6. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,02

7. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 2,03

8. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 6,00

9. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 6,05

10. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 6,16

11. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 7,10

12. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 8,48