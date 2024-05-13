Результаты Петяярви веломарафона, прошедшего 11 мая в Ленинградской области

11 мая в Ленинградской области прошел I этап Кубка веломарафонов Ленинградской области – Петяярви веломарафон. Участникам были доступны две дистанции: марафон 54 км и полумарафон 27 км.

Соревнования проходили по грунтовым дорожкам природного заказника «Гряда Вярямянселькя», где участников ждали крутые подъемы и множество спусков, а также переправы через реку Волчья и ручей Горюнец.

Первым на марафонской дистанции стал Максим Гоголов – чемпион России по велокроссу.

Результаты победителей и призеров:

54 км, мужчины

Максим Гоголев – 2:15:43 Иван Одинцов – 2:16:52 Андрей Галафеев – 2:16:55,4

54 км, женщины

Ольга Лимонова – 2:40:34 Екатерина Илларионова – 2:41:50 Елена Гоголева – 2:43:54

27 км, мужчины

Кирилл Чикурков – 1:06:22 Никита Созонов – 1:06:46 Сергей Лазарев – 1:06:56

27 км, женщины

Ника Хатамтаева – 1:24:51 Ирина Григорьева – 1:26:41 Светлана Малова – 1:26:44

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time. Фотографии с веломарафона появятся чуть позже на сайте sport-images.

Всего финишировало 422 участника.

Следующий этап Кубка веломарафонов Ленинградской области «Ореховский веломарафон» пройдет 1 июня возле железнодорожной станции Орехово. Регистрация открыта до 29 мая на сайте O-time.