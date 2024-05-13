Результаты Петяярви веломарафона, прошедшего 11 мая в Ленинградской области
11 мая в Ленинградской области прошел I этап Кубка веломарафонов Ленинградской области – Петяярви веломарафон. Участникам были доступны две дистанции: марафон 54 км и полумарафон 27 км.
Соревнования проходили по грунтовым дорожкам природного заказника «Гряда Вярямянселькя», где участников ждали крутые подъемы и множество спусков, а также переправы через реку Волчья и ручей Горюнец.
Первым на марафонской дистанции стал Максим Гоголов – чемпион России по велокроссу.
Результаты победителей и призеров:
54 км, мужчины
- Максим Гоголев – 2:15:43
- Иван Одинцов – 2:16:52
- Андрей Галафеев – 2:16:55,4
54 км, женщины
- Ольга Лимонова – 2:40:34
- Екатерина Илларионова – 2:41:50
- Елена Гоголева – 2:43:54
27 км, мужчины
- Кирилл Чикурков – 1:06:22
- Никита Созонов – 1:06:46
- Сергей Лазарев – 1:06:56
27 км, женщины
- Ника Хатамтаева – 1:24:51
- Ирина Григорьева – 1:26:41
- Светлана Малова – 1:26:44
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time. Фотографии с веломарафона появятся чуть позже на сайте sport-images.
Всего финишировало 422 участника.
Следующий этап Кубка веломарафонов Ленинградской области «Ореховский веломарафон» пройдет 1 июня возле железнодорожной станции Орехово. Регистрация открыта до 29 мая на сайте O-time.