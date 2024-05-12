Результаты велогонки «Три горы», которая прошла в Сочи с 10 по 12 мая

С 10 по 12 мая в Сочи прошла велогонка «Три горы». Профессиональные спортсмены участвовали в гонке в отдельном зачете в категории «Элита».

Участникам были доступны три дистанции:

«Красная Поляна»: 6,2 км с набором высоты 410 метров;

«Лаура»: 16,8 км с набором высоты 850 метров;

«Русские горки»: 77,1 км с набором высоты 500 метров.

Результаты победителей и призеров:

«Красная Поляна. Элита», 6,2 км, мужчины

Дмитрий Пузанов – 15:03 Иван Селедков – 15:40 Дмитрий Мурашко – 16:19

«Красная Поляна. Элита», 6,2 км, женщины

Мария Максимова – 18:37 Екатерина Гуренкова – 19:59 Кристина Кочеткова – 20:08

«Красная Поляна», 6,2 км, мужчины

Дмитрий Мерзликин – 17:03 Максим Христенко – 17:06 Евгений Гудков – 17:16

«Красная Поляна», 6,2 км, женщины

Елизавета Иванова – 19:47 Виктория Александрова – 21:38 Олеся Каргальская – 24:00

«Лаура. Элита», 16,8 км, мужчины

Иван Селедков – 41:33 Дмитрий Пузанов – 41:37 Юрий Трофимов – 42:03

«Лаура. Элита», 16,8 км, женщины

Мария Максимова – 45:48 Кристина Кочеткова – 50:19 Екатерина Гуренкова – 50:36

«Лаура», 16,8 км, мужчины

Дмитрий Мерзликин – 42:25 Евгений Гудков – 43:32 Дмитрий Разгуляев – 44:00

«Лаура», 16,8 км, женщины

Елизавета Иванова – 50:58 Виктория Александрова – 54:13 Апполинария Большакова – 59:10

«Русские горки. Элита», 77,1 км, мужчины

Дмитрий Пузанов – 1:48:46 Иван Селедков – 1:48:50 Юрий Трофимов – 1:48:54

«Русские горки. Элита», 77,1 км, женщины

Мария Максимова – 1:50:46 Дарья Правилова – 1:50:54 Кристина Кочеткова – 1:51:07

«Русские горки», 77,1 км, мужчины

Максим Христенко – 1:47:52 Дмитрий Мерзликин – 1:47:58 Евгений Гудков – 1:48:17

«Русские горки», 77,1 км, женщины

Елизавета Иванова – 2:05:04 Виктория Александрова – 2:05:22 Ирина Гражданова – 2:06:178

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.