Результаты велогонки «Три горы», которая прошла в Сочи с 10 по 12 мая
С 10 по 12 мая в Сочи прошла велогонка «Три горы». Профессиональные спортсмены участвовали в гонке в отдельном зачете в категории «Элита».
Участникам были доступны три дистанции:
- «Красная Поляна»: 6,2 км с набором высоты 410 метров;
- «Лаура»: 16,8 км с набором высоты 850 метров;
- «Русские горки»: 77,1 км с набором высоты 500 метров.
Результаты победителей и призеров:
«Красная Поляна. Элита», 6,2 км, мужчины
- Дмитрий Пузанов – 15:03
- Иван Селедков – 15:40
- Дмитрий Мурашко – 16:19
«Красная Поляна. Элита», 6,2 км, женщины
- Мария Максимова – 18:37
- Екатерина Гуренкова – 19:59
- Кристина Кочеткова – 20:08
«Красная Поляна», 6,2 км, мужчины
- Дмитрий Мерзликин – 17:03
- Максим Христенко – 17:06
- Евгений Гудков – 17:16
«Красная Поляна», 6,2 км, женщины
- Елизавета Иванова – 19:47
- Виктория Александрова – 21:38
- Олеся Каргальская – 24:00
«Лаура. Элита», 16,8 км, мужчины
- Иван Селедков – 41:33
- Дмитрий Пузанов – 41:37
- Юрий Трофимов – 42:03
«Лаура. Элита», 16,8 км, женщины
- Мария Максимова – 45:48
- Кристина Кочеткова – 50:19
- Екатерина Гуренкова – 50:36
«Лаура», 16,8 км, мужчины
- Дмитрий Мерзликин – 42:25
- Евгений Гудков – 43:32
- Дмитрий Разгуляев – 44:00
«Лаура», 16,8 км, женщины
- Елизавета Иванова – 50:58
- Виктория Александрова – 54:13
- Апполинария Большакова – 59:10
«Русские горки. Элита», 77,1 км, мужчины
- Дмитрий Пузанов – 1:48:46
- Иван Селедков – 1:48:50
- Юрий Трофимов – 1:48:54
«Русские горки. Элита», 77,1 км, женщины
- Мария Максимова – 1:50:46
- Дарья Правилова – 1:50:54
- Кристина Кочеткова – 1:51:07
«Русские горки», 77,1 км, мужчины
- Максим Христенко – 1:47:52
- Дмитрий Мерзликин – 1:47:58
- Евгений Гудков – 1:48:17
«Русские горки», 77,1 км, женщины
- Елизавета Иванова – 2:05:04
- Виктория Александрова – 2:05:22
- Ирина Гражданова – 2:06:178
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.