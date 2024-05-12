Результаты велогонки «Три горы», которая прошла в Сочи с 10 по 12 мая

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С 10 по 12 мая в Сочи прошла велогонка «Три горы». Профессиональные спортсмены участвовали в гонке в отдельном зачете в категории «Элита». 

Участникам были доступны три дистанции:

  • «Красная Поляна»: 6,2 км с набором высоты 410 метров;
  • «Лаура»: 16,8 км с набором высоты 850 метров;
  • «Русские горки»: 77,1 км с набором высоты 500 метров.

Результаты победителей и призеров:

«Красная Поляна. Элита», 6,2 км, мужчины

  1. Дмитрий Пузанов – 15:03
  2. Иван Селедков – 15:40
  3. Дмитрий Мурашко – 16:19

«Красная Поляна. Элита», 6,2 км, женщины

  1. Мария Максимова – 18:37
  2. Екатерина Гуренкова – 19:59
  3. Кристина Кочеткова – 20:08

«Красная Поляна», 6,2 км, мужчины

  1. Дмитрий Мерзликин – 17:03
  2. Максим Христенко – 17:06
  3. Евгений Гудков – 17:16

«Красная Поляна», 6,2 км, женщины

  1. Елизавета Иванова – 19:47
  2. Виктория Александрова – 21:38
  3. Олеся Каргальская – 24:00

«Лаура. Элита», 16,8 км, мужчины

  1. Иван Селедков – 41:33
  2. Дмитрий Пузанов – 41:37
  3. Юрий Трофимов – 42:03

«Лаура. Элита», 16,8 км, женщины

  1. Мария Максимова – 45:48
  2. Кристина Кочеткова – 50:19
  3. Екатерина Гуренкова – 50:36

«Лаура», 16,8 км, мужчины

  1. Дмитрий Мерзликин – 42:25
  2. Евгений Гудков – 43:32
  3. Дмитрий Разгуляев – 44:00

«Лаура», 16,8 км, женщины

  1. Елизавета Иванова – 50:58
  2. Виктория Александрова – 54:13
  3. Апполинария Большакова – 59:10

«Русские горки. Элита», 77,1 км, мужчины

  1. Дмитрий Пузанов – 1:48:46
  2. Иван Селедков – 1:48:50
  3. Юрий Трофимов – 1:48:54

«Русские горки. Элита», 77,1 км, женщины

  1. Мария Максимова – 1:50:46
  2. Дарья Правилова – 1:50:54
  3. Кристина Кочеткова – 1:51:07

«Русские горки», 77,1 км, мужчины

  1. Максим Христенко – 1:47:52
  2. Дмитрий Мерзликин – 1:47:58
  3. Евгений Гудков – 1:48:17

«Русские горки», 77,1 км, женщины

  1. Елизавета Иванова – 2:05:04
  2. Виктория Александрова – 2:05:22
  3. Ирина Гражданова – 2:06:178

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

 

 

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