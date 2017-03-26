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    Чемпионат мира (жен). Финал. Россия против Канады

    Теги сборная России жен сборная Шотландии жен результаты Нкеирука Езех Маргарита Фомина чемпионат мира жен сборная Швеции жен сборная Канады жен Анна Сидорова Александра Раева (Саитова) Алина Ковалева

    Сегодня в Пекине на чемпионате мира по керлингу женская сборная России впервые в истории сыграет в матче за золотые медали.

    Чемпионат мира

    Пекин, Китай

    Женщины

    Плей-офф

    26 марта

    Финал

    Канада – Россия – 10.00

    Россия: Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех, Алина Ковалева.

    Девушка недели. Анна Сидорова

    Канада: Рэйчел Хоман (скип), Эмма Мискью, Джоанн Кортни, Лиза Уигл, Шерил Кревьязак.

    Матч за 3-е место

    Шотландия – Швеция – 5.00

    Женская сборная России никогда не поднималась на ЧМ выше третьего места – в 2014, 2015 и 2016 годах наша команда брала бронзовые медали.

    Канадки, наоборот, считаются самой титулованной командой – на их счету 15 побед и 32 медали мировых турниров. Последний раз, правда, Канада выигрывала золото в 2008 году.

    На этом ЧМ россиянки и канадки встречались дважды, и оба раза побеждали подопечные Адама Кингсбери – 10:9 (экстра-энд) и 7:3.

    Самая красивая сборная России – в финале чемпионата мира

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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