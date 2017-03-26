Сегодня в Пекине на чемпионате мира по керлингу женская сборная России впервые в истории сыграет в матче за золотые медали.

Чемпионат мира

Пекин, Китай

Женщины

Плей-офф

26 марта

Финал

Канада – Россия – 10.00



Россия: Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех, Алина Ковалева.

Девушка недели. Анна Сидорова

Канада: Рэйчел Хоман (скип), Эмма Мискью, Джоанн Кортни, Лиза Уигл, Шерил Кревьязак.

Матч за 3-е место

Шотландия – Швеция – 5.00

Женская сборная России никогда не поднималась на ЧМ выше третьего места – в 2014, 2015 и 2016 годах наша команда брала бронзовые медали.

Канадки, наоборот, считаются самой титулованной командой – на их счету 15 побед и 32 медали мировых турниров. Последний раз, правда, Канада выигрывала золото в 2008 году.

На этом ЧМ россиянки и канадки встречались дважды, и оба раза побеждали подопечные Адама Кингсбери – 10:9 (экстра-энд) и 7:3.

Самая красивая сборная России – в финале чемпионата мира

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.