Захарова о политике главы МОК: «Превращают олимпийское движение в уродство»

Теги МОК Томас Бах Мария Захарова Фехтование

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о политике президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Превращают олимпийское движение в уродство», – заявила Захарова.

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. Там смогут выступить российские спортсмены, которые получат нейтральный статус.

«Может дойти до немедленного исключения с Игр». Что Бах грозно запретил нашим в Париже?

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24 комментария
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Сама вы, Мария, уродство.
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Ответ Anton Kiryushkin
Сама вы, Мария, уродство.
Это лучший коммент, после которого можно прекращать обсуждение, поскольку точнее и вернее о моей подруге Захаровой не скажешь.
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Звучит как тост..
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закусывать надо
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"За мною всё равно не угонятся", - с обидой добавила Мария
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Интересно, что сама Мария, при этом, считает себя украшением МИДа (извиняюсь за первые 4 буквы в слове украшение)
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Стакан на половину пуст или на половину полон?
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Захарова — посол Всемирных игр дружбы!
Должность, которая ей идеально подходит, ее дипломатия, ее нежные коммуникативные способности, ее полиглот, ее знание капитализма, коммунизма, фашизмов и всех других -измов.
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То, во что Захарова и её начальник Лавров превращают дипломатию, даже уродством назвать тяжело.
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Бахи Захаровы могут в одном месте уже собраться и порешать личные и неличные вопросы. Эта ежедневная кислота их самих не заколебала?
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Если выпить бутылку водки, то любая уродина превратиться в красавицу.
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А ведь ничего нового не произошло. Просто, у Захаровой в одном месте стоИт таймер, который напоминает, что она давно не наезжала на недругов. Только формулировки меняет...
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На Митрофанова из рфс посмотрите лучше. Газпромпомойка что с Безруковым делает
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Ой, да иди ты уже ... с КНДР и Ираном свой новый, прекрасный мир отстраивай
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В чём уродство?
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Фото в студию. В зеркало лучше не смотреть
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Ответ Anton Kiryushkin
Сама вы, Мария, уродство.
Переход на личности - признак глупости.
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