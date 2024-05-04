Захарова о политике главы МОК: «Превращают олимпийское движение в уродство»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о политике президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Превращают олимпийское движение в уродство», – заявила Захарова.

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. Там смогут выступить российские спортсмены, которые получат нейтральный статус.

«Может дойти до немедленного исключения с Игр». Что Бах грозно запретил нашим в Париже?