Бах – на вопрос о том, контактировал ли он с Путиным, Зеленским или Нетаньяху: «С одним из трех»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о том, контактировал ли он с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским или премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«С одним из трех», – цитирует Inside the Games слова Баха, который также отметил, что вмешательство в политику «не входит в его работу».

«Я общаюсь с десятками глав государств, но МОК должен выполнять свою роль. У нас нет ни полномочий, ни власти», – отметил Бах.

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