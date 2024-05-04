Бах – на вопрос о том, контактировал ли он с Путиным, Зеленским или Нетаньяху: «С одним из трех»

Теги Владимир Путин Томас Бах Политика Владимир Зеленский Тяжелая атлетика

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о том, контактировал ли он с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским или премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«С одним из трех», – цитирует Inside the Games слова Баха, который также отметил, что вмешательство в политику «не входит в его работу».

«Я общаюсь с десятками глав государств, но МОК должен выполнять свою роль. У нас нет ни полномочий, ни власти», – отметил Бах.

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33 комментария
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Зеленский денег просил.
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"Слегка соприкоснувшись рукавами". Когда вместе с Зеленским ездил в Вашингтон, на коленях перед рабовладельцем стоять.
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Ответ Bahmut
Зеленский денег просил.
или снаряды, но Бах ему ответил, что только спортивные есть
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Когда дисквалифицируют Израиль за вторжение?
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Ответ Андрей Балабаев
Комментарий удален модератором
Бах-двуличный лицемер и позор олимпийского движения. Когда уйдет в отставку, узнаем еще, что он и коррупционер.
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Бах - ничтожество!
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Скорее всего с зелей, тот у него денег просил...
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Знатная шестёрка
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Подсосок. Но у него выбора нет. Либо следовать указаниям, либо тюрьма, как Бессебергу.
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Ну надо же было обсудить с одним из трёх, как украинцам стучать на нейтралов. И вряд-ли это были Путин и Нитаньяху. Чего он стесняется? Назвал бы прямо фамилию)
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Зато ещё с одним африканцем поговорил
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Даже храбрости не хватает у марионетки сказать в открытую с кем. Ведь ситуация может кардинально измениться....
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Ответ sema mixajlov
или снаряды, но Бах ему ответил, что только спортивные есть
молот и копье
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С одним из евреев. Большего уровня не достиг.
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Напёрсточник.
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Ответ Алешка Терминатор
Сынок, я на сайте более 10 лет, и вполне умею писать так, чтобы плюсов было много. Просто не хочу. Ты бы об этом знал, если бы сам находился здесь подольше.
Если и есть у спортса антирейтинг, думаю ты будешь #1
+3
-1
+2
Он бы в нашей Думе не затерялся.
+4
-2
+2
ни яиц
+1
0
+1
Ответ art-madeSamara@yandex.ru
Комментарий удален модератором
Сынок, я на сайте более 10 лет, и вполне умею писать так, чтобы плюсов было много. Просто не хочу. Ты бы об этом знал, если бы сам находился здесь подольше.
+6
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+1
С одним очень пи.......м(говорливым) еврейчиком,гнус гнуса нашел.
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+1
Ответ Bahmut
Зеленский денег просил.
Учредил медаль "За взятие взаймы"
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Ответ Алешка Терминатор
Сынок, я на сайте более 10 лет, и вполне умею писать так, чтобы плюсов было много. Просто не хочу. Ты бы об этом знал, если бы сам находился здесь подольше.
У тебя дата регистрации 2022 год… Или мультиаккаунтинг? Плюсуешь сам себя ?)
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Ответ Nuri Shaw
Если и есть у спортса антирейтинг, думаю ты будешь #1
И это не может не радовать!
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Ответ Иван Новиков
С одним из евреев. Большего уровня не достиг.
Шеломов уже не канает ?)
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Ответ covax
ни яиц
Откуда у них в толерантном мире...
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Ответ Алешка Терминатор
"Слегка соприкоснувшись рукавами". Когда вместе с Зеленским ездил в Вашингтон, на коленях перед рабовладельцем стоять.
Комментарий удален модератором
Ответ Евгений Лаптев
молот и копье
И ядра, но без пушек.
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"У нас нет ни полномочий, ни власти" Мы - просто марионетки, безполые и безправные!!!
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Конечно, как он может лезть в политику, если политика сама лезет в его епархию. Чтобы хвост собакой вилял, что ли?
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речь про постель?
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