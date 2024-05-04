Бах об олимпийском перемирии: «Мы пытаемся объединить мир путем соревнований, чтобы показать, что мирное сосуществование возможно»

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 Легкая атлетика

Томас Бах уверен, что церемония открытия Олимпиады в Париже будет безопасной.

«Церемония открытия Игр пройдет на Сене, решение об этом принято. При этом власти Франции рассматривают все сценарии и обновляют их ежедневно.

К сожалению, сейчас такое время, когда при проведении любого крупного мероприятия нужно учитывать проблемы безопасности.

Французские власти занимаются этим уже давно, и мы получаем отчеты о ходе подготовки. Поэтому мы абсолютно уверены в них, а также в том, что нас ждет уникальный опыт», – сказал глава МОК.

Также Бах ответил на вопрос о том, возможно ли соблюдение олимпийского перемирия во время Игр-2024.

«Резолюция об олимпийском перемирии исходит от ООН. Но мы пытаемся объединить мир путем спортивных соревнований, чтобы показать, что мирное сосуществование возможно, несмотря на все конфликты», – сказал Бах. 

В ноябре 2023 года Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2024 в Париже. Россия и Сирия воздержались от голосования.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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34 комментария
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А Россия тут при чем? Нас нет на ОИ, какое перемирие?
+75
-5
+70
"Поэтому мы отстранили Россию, чем вынудили её создать Игры дружбы", добавил Бах
+56
-6
+50
"мы пытаемся объединить мир против России" - Бах
+35
-5
+30
Цинизм граничит с маразмом!
+30
-6
+24
Ответ Георгий Большаков
"Поэтому мы отстранили Россию, чем вынудили её создать Игры дружбы", добавил Бах
"Ведь я всегда утром и вечером принимаю по одной таблетке Этадругина" уходя, подытожил Бах
+29
-5
+24
Они одновременно презывают украинцев стучать на нейтралов, и хотят показать путём соревнований, что мирное сосуществование возможно.
+26
-3
+23
Мы пытаемся объединить мир путем соревнований, поэтому мы и отстранили Россию.
+25
-5
+20
Тогда либо отстраните все воюющие государства в мире, либо не отстраняйте никого
+17
-2
+15
Лицемер
+17
-4
+13
Ахах, Бах кадр ещё тот... Значит Россия, которую не пустили на Олимпиаду, должна соблюдать перемирие, чтобы Украина, получающая люлей сейчас на всех фронтах, в течении этих олимпийских недель смогла очухаться, подтянуть новое вооружение приходящее сейчас с запада, сильнее окопаться... Нее, так дело не пойдет.
+12
-1
+11
там Макарон каждый день собирается войска вводить в зону СВО. Какое перемирие?
+11
-1
+10
Ответ Петров Максим
А Россия тут при чем? Нас нет на ОИ, какое перемирие?
Они уже вообще там ничего не соображают и не фильтруют, повторяют стишок наизусть, и всё. Не вникая в смысл
+10
-3
+7
Напёрсточник какой-то.
+8
-2
+6
На заседаниях ООН клоунада похлеще выступлений Баха происходит. Удивляться нечему. Парад лицемерия. И это всё в новостях по телевизору почти во всём мире. Убеждают, что "мы классные ребята".
+7
-1
+6
С кем перемирие, с французскими мусорщиками.
+7
-2
+5
Ответ All These Things I Hate
Тогда либо отстраните все воюющие государства в мире, либо не отстраняйте никого
Это другое!
+8
-3
+5
Двуличие, если воюют западные страны, глаза на это закрываются, если не согласные с политикой Запада, значит отсраняем. Вы не понимаете это другое. Бах пусть с Байденом общается, одного ума.
+5
-1
+4
"Но мы пытаемся объединить мир путем спортивных соревнований, чтобы показать, что мирное сосуществование возможно, несмотря на все конфликты. Поэтому мы не допускаем к соревнованиям спортсменов из России и РБ»
+3
0
+3
Он имел ввиду Израиль и Палистину?
+4
-1
+3
Страна - это команда с флагом и гимном.
Страны России на ОИ по итогу НЕТ.
Тогда о каком перемирии идёт речь в Баха ?
+3
0
+3
А не пошëл бы ты в макроновское межножие
+6
-3
+3
Такое ощущение, что все чиновники принимают препарат для лучшего вранья.
+2
0
+2
Напоминает незабвенное : Убийство ради мира.
+2
0
+2
Понятно теперь окончательно почему фраза "перемирие на время Олимпиады" так часто мусолят в МОК. Жизни людей важны лишь во время соревнований, а всё что потом - ну и фиг с ними.

Манипулятор.
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Жалкий лицемер!!!
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π
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АХАХА!
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А не врать не пытаетесь?
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Ну да, конечно...
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И клопы, и крысы, и прочие микроорганизмы в речке Сене тоже должны присоединиться к перемирию?
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