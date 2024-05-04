Бах об олимпийском перемирии: «Мы пытаемся объединить мир путем соревнований, чтобы показать, что мирное сосуществование возможно»

Томас Бах уверен, что церемония открытия Олимпиады в Париже будет безопасной.

«Церемония открытия Игр пройдет на Сене, решение об этом принято. При этом власти Франции рассматривают все сценарии и обновляют их ежедневно.

К сожалению, сейчас такое время, когда при проведении любого крупного мероприятия нужно учитывать проблемы безопасности.

Французские власти занимаются этим уже давно, и мы получаем отчеты о ходе подготовки. Поэтому мы абсолютно уверены в них, а также в том, что нас ждет уникальный опыт», – сказал глава МОК.

Также Бах ответил на вопрос о том, возможно ли соблюдение олимпийского перемирия во время Игр-2024.

«Резолюция об олимпийском перемирии исходит от ООН. Но мы пытаемся объединить мир путем спортивных соревнований, чтобы показать, что мирное сосуществование возможно, несмотря на все конфликты», – сказал Бах.

В ноябре 2023 года Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2024 в Париже. Россия и Сирия воздержались от голосования.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.