Каспаров возобновит карьеру и сыграет на Sinquefield Cup в Сент-Луисе

Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров возобновит карьеру и примет участие у турнире Sinquefield Cup в Сент-Луисе.

Каспаров сыграет на турнире по блицу и рапиду. Вместе с ним в соревновании будут участвовать Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Левон Аронян, Сергей Карякин, Вишванатан Ананд, Ян Непомнящий, Давид Навара, Ле Куанг Льем и Леньер Домингес.

Каспаров завершил шахматную карьеру в 2005 году.

Sinquefield Cup пройдет с 14 по 19 августа.