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    Каспаров возобновит карьеру и сыграет на Sinquefield Cup в Сент-Луисе

    Теги Вишванатан Ананд Гарри Каспаров Левон Аронян Сергей Карякин Ян Непомнящий Давид Навара Леньер Домингес Хикару Накамура Фабиано Каруана Ле Куанг Льем Sinquefield Cup

    Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров возобновит карьеру и примет участие у турнире Sinquefield Cup в Сент-Луисе.

    Каспаров сыграет на турнире по блицу и рапиду. Вместе с ним в соревновании будут участвовать Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Левон Аронян, Сергей Карякин, Вишванатан Ананд, Ян Непомнящий, Давид Навара, Ле Куанг Льем и Леньер Домингес.

    Каспаров завершил шахматную карьеру в 2005 году.

    Sinquefield Cup пройдет с 14 по 19 августа.

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